בתוכנית היומית "דבר ראשון", צללנו היום (רביעי) אל תוך המציאות הישראלית המורכבת – זו שבין דוחות מבקר המדינה חמורים לבין דרמות בבית המשפט, ובין עקיצות בפנצ'רייה לבין הטסט המעצבן שכולנו עוברים.

קו התפר: המחדל שמעבר לגדר

פתחנו את התוכנית בראיון עם עורכת הדין איתה הרחבנו על דו"ח מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, שפורסם השבוע ומציג תמונה מדאיגה על אפקטיביות מכשול קו התפר בעוטף ירושלים. הדוח חושף כשלים חמורים בסדרי הכוחות, תשתיות רעועות ופערים מדאיגים בציוד הלחימה. בזמן שהחלטות ממשלה נותרות על הנייר, הפרצות בגדר הופכות לנתיבי מעבר למסתננים, כפי שראינו בפיגועים הקשים ברמות ובאזורים נוספים. איך יכול להיות שהכתובת על הקיר, אבל הנשקים והמשאבים עדיין לא בידיים של מי שצריך?

עוד ראיינו את הרב אביעד גרנות מנכ"ל ארגון תורת לחימה שמרחיב אודות הקמפיינים בגלי צה"ל לטובת היעמש"ית גלי בהרב מיארה, כיצד הכל מתחבר, מפת האינטרסים ולמה לדעתו היה צריך לסגור את גל"צ מזמן גם אם יש שם קולות משני הצדדים.

פוליטיקה: הבחירות כבר כאן (בערך)

בזמן שנתניהו מבטיח "ממשלה עד 2026", ב-Ynet מדווחים שבליכוד כבר מקימים צוות קמפיין. הפרשנות שלנו? אופטימיות זהירה. נתניהו מריח את הקלפיות ארבעה חודשים מוקדם מהצפוי, אולי כדי למנוע "אווירת סוף קורס" בלשכה. אז נכון, חוק הגיוס תקוע והתקציב בסכנה, אבל בליכוד קוראים לזה "פייק ניוז". כי כידוע, כשהליכוד אומר "הבחירות במועדן", הוא פשוט שוכח לציין באיזה לוח שנה מדובר.

תעסוקה: ה-AI ניצח? לכו לעבוד בשיפוצים

אחד הרגעים המרתקים בתוכנית עסק במיתוס ההייטק שנשבר. תחקיר של סקיי ניוז קובע: אם אתם מתכנתים או עיתונאים, יש 90% שתאבדו את העבודה לבוטים. אבל אם אתם גגנים, סבלים או צבעים – אתם חסינים. מסתבר ששום אלגוריתם לא יכול להחזיק פלס או למרוח שליכט. המסר שלנו ברור: במקום תואר במדעי המחשב, תשקיעו בקורס רצפות. שם, ברוך השם, הפרנסה בשפע.

המשפט והעוקץ: דרמות בבית המשפט ובכביש

לא פסחנו על הדרמה במשפט נתניהו, שם עורך הדין עמית חדד החליט ש"נמאס לו" וסגר את הבאסטה באמצע הדיון לאחר עימות עם השופטת. דרמה של גן ילדים בתיק היסטורי.

ומשם – לעוקץ הכואב של השבוע: תושב מזרח ירושלים שניהל פנצ'רייה שהיא למעשה מכונת עוקץ משומנת, שגבתה עשרות אלפי שקלים מקשישים תמימים על "תקלות דמיוניות". ואפרופו עקיצות בכביש, המגיש שיתף בחוויה האישית מהטסט השנתי: למה לעזאזל צריך להחליף לוחית זיהוי תקינה לחלוטין ב-60 שקלים? רק כדי לשחרר אותנו מהתור?

כלבים ושומרים: בין זיקים למודיעין עילית

סיימנו בנושא טעון: הירי ב-20 כלבים משוטטים בזיקים מחשש לכלבת. בזמן שבווינט דיווחו על חיילים שחוו טראומה ובכו למראה הפגרים, אנחנו מזכירים שכלבת היא מחלה קטלנית ב-100%. במודיעין עילית, לעומת זאת, התושבים פחות בוכים – שם להקות כלבים ענקיות רודפות אחרי הולכי רגל, וארגון "השומרים" פועל מסביב לשעון כדי להשיב את הביטחון לרחובות.

רץ ברשת ותחזית

לקינוח, הבאנו לכם את הסרטונים הכי חמים: מהרחפן האוקראיני שהשמיד בסיס רוסי, ועד למעמד המרגש של סיום מסכת בפלוגה החרדית של מג"ב.

ומה עם מזג האוויר? תיהנו מהשמש של היום, כי ביום ראשון מחכה לנו אירוע גשם משמעותי עם פוטנציאל ל-100 מ"מ והצפות. בישראל, כידוע, גשם זה לא מזג אוויר – זה אירוע חירום לאומי