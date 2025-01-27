"חיי בילויים ותענוגות רגעיים, שבסופם נשאר לבד עם השאלה שמסרבת להיפרד: איך נהניתי - והלב עדיין ריק?", כך מתאר עזרא רז את קו השבר שממנו יצא לדרך. בוקר אחד, בדרך לעבודה, מול הזריחה, הוא אמר לעצמו ולבורא: 'אין סיכוי שזו התכלית שבשבילה באתי לעולם, תקרב אותי אליך. אני רוצה לגלות את האמת' | הפרק השלישי של "איך חזרתי בתשובה" בהנחיית יוסי עבדו • צפו (כיפור)
כמידי שנה, נוהג האדמו"ר מתולדות אהרן להתבודד בימי השובבי"ם ולעבוד את קונו בסילודין, הרחק מעיני סובבים, ליד ציון התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס בטבריה | צפו בתיעוד מרהיב מהימים הנעלים בצל האדמו"ר, היושב בגפו בעיה"ק טבריה, שם איווה למושב לו בימים נעלים אלו (חסידים)
בצילם של הימים הנוראים, בהם אנו מרבים ב"עבודה שבלב", בתפילה למי שאמר והיה העולם, התכנסנו לשורת ראיונות מרתקים עם חזנים ממגוון עדות וקהילות | בפרק הראשון: הרב משה ביננשטוק, מדמויות ההוד המיתולוגיות של ברסלב | הנסיעה לאומן עשרות שנים, ההבדל בין מירון לירושלים, הלחנים המוכרים ועוד... • צפו בתוכנית המלאה (עבודה שבלב)
צבי יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של 'חדשות 13', עוזב את ענייני איראן, החמאס והאיומים על מדינת ישראל ומגיש פינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על פרשת השבוע • הכוח של לימוד זכות ולמה כדאי לספר מחדש מה קרה לי היום - גם בהתבודדות וגם לחבר • צפו בפינה לפרשת דברים (יהדות)
קטע וידאו שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות, מציג צעיר יהודי, ככל הנראה חסיד ברסלב שיצא להתבודד באזור טול כרם, נפל לתוך בור וחולץ על ידי פלסטינים. על פי דיווחים פלסטינים, היהודי שהה בבור במשך מספר ימים. צפו (חדשות, בארץ)
במוקד העירוני של עיריית ביתר עילית התקבל אמש דיווח מאישה תושבת העיר שסיפרה כי בעלה שיצא להתבודדות בפארק בגין נמצא במצוקה. כוחות משטרה וצבא נשלחו אל המקום, כאשר האישה מסייעת במעט הפרטים שידעה לאיתור בעלה. לאחר מספר דקות, אותר האברך, חסיד ברסלב, כשהוא בריא ושלם אך התברר כי קבוצת ערבים גנבו את רכבו