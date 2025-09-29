עזרא רז מתחיל לבד, בלי מסגרת. הרצאות ביוטיוב, בעיקר של הרב זמיר כהן, מפנות לו כלל מנחה שהופך לעוגן: "אל תתעסק במה שאנשים יגידו. תתעסק במה שה׳ יתברך חושב עליך". משם הוא מגיע לדוכן ספרים אחרי שיעור של הרב שניר גואטה, ומקבל המלצה על בגן האמונה של הרב שלום ארוש.

"גיליתי שיש משהו מעבר בחיים האלה. אם עד לפני שחזרתי בתשובה הייתי רק משקיע בגוף, אחרי שחזרתי בתשובה התחלתי לתת אוכל לנשמה".

השבת הראשונה היתה קשה

הצעד המעשי הראשון מגיע מהר. "בום, שומר שבת", הוא אומר. הוא מנתק את הטלפון, לא נוסע לים ומגלה שהשבת הראשונה קשה כי אין עדיין תוכן. חבר נותן לו מפתח פשוט: לשמור שבת בדרך השם. להתחיל מתפילה בבוקר, לבנות סדר יום. מאז, לדבריו, הוא מחכה לשבת. "זה החופש שלי. להיות רק עם השם יתברך".

כצפוי, ההערות מגיעות. "אמרו לי שהשתגעת. אמרתי לעצמי תתעסק במה שה׳ יתברך חושב עליך". עם הזמן אותה סביבה מתחילה להתייעץ. "בהתחלה לי לא היה חבר שהיה אומר לי בוא נלך לשיעור תורה ביחד. היום אני זה שמזמין".

ביקשתי מה' שיקרב אותי אליו

על הרגע שבו תפילה הפכה למציאות חיה הוא אומר: "ביום שהבנתי מול מי אני עומד, מה אני ומי אני, לא רציתי שתיגמר התפילה". ועל הבדידות: "קשה להיות לבד? לא, כי תמיד ה׳ איתי". ההתבודדות הראשונה מתרחשת ברכב. "אמרתי לו שיקרב אותי אליו. חבר אמר, תדבר איתו ככה פשוט. התפרקתי, פרקתי מה שיושב לי על הלב, וראיתי שה׳ עונה לי. ה׳ שולח לי פה שליח ושם שליח".

רז לא ממהר לסמלים. "בהתחלה לא רציתי לשים כיפה וציצית. ידעתי שאני עדיין לא שם, כי ביום שאתה שם כיפה וציצית בפעם הראשונה אתה מייצג משהו אחר". את הציצית הראשונה הוא מקבל במתנה. "חבר אמר לי, תרוויח כל רגע מצווה". על הכיפה הוא מחליט רק כשהלב שלם. "רק לפני שנתיים הרגשתי שאני בלב שלם לשים כיפה ולייצג את ה׳, כי אני רוצה לעשות את זה מתוך אהבה לה׳." ומדגיש קו של מחויבות: "אף פעם לא הורדתי את הכיפה. בהתחלה זה היה מצחיק ומוזר לבוא אליהם עם כיפה וציצית. היום הם באים להתייעץ איתי".

גמרא: איך קוראים את זה בכלל?

המפגש עם דף גמרא אינו קל. "מה כתוב פה בכלל? איך קוראים את זה?" הוא מתאר. החברותא עם אברך מדליקה את בית המדרש. "רבתי עם האברך שלוש שעות. בא מישהו מהצד ואמר שהוא נהנה מהלימוד שלנו. אש. יצאתי מהכולל מאושר. אושר אין סופי. הנשמה שלי יוצאת מהמקום".

הוא לא נבהל מהעומס: "לא עליך המלאכה לגמור. הכל בדרך שלי. לא פשוט בגיל עשרים ואחת לשנות הרגלים, אבל אם אתה רוצה את זה, זה אפשרי".

מאז שחזר בתשובה הוא פוגש הצעות עבודה מתגמלות מול הרצון לשמור זמן קבוע ללימוד. "חזרתי בתשובה כי הייתי בלופ של עבודה, בית, חברים, כסף. רציתי לצאת מהלופ הזה. יש נשמה מאחורי הגוף". ההכרעה היומית נבחנת בשאלה פשוטה: האם יישאר מקום להתבודדות, לימוד ותפילה.

מפחיד להישאר חילוני

על השאלה אם מפחיד להיות דתי הוא עונה בהיפוך: "מפחיד להישאר חילוני. כי אתה יודע שאתה מחובר לשורשים ולה׳ יתברך". בעיניו לכל יהודי יש קשר טבעי. "בסוף כל יהודי מחובר לה' יתברך. רק תדבר איתו והוא יענה לך. הוא רק רוצה שתדבר איתו". ועדיין, הוא מדגיש את המעשה: "כולם יודעים שיש יוצר לעולם. השאלה מה בפועל. שבת. תפילין. תפילה".

"לא פחדתי מזה, פחדתי להיות רחוק. אמרתי לעצמי, מה ההבדל ביני לבין הגוי הזה. אני יהודי, יש לי אחריות", הוא חשש מלאכזב מתחלף בתנועה מתמדת: "שבע ייפול צדיק וקם. זה מסע מטלטל. יום אחד שמח, יום אחד עצוב. כשאני עצוב אני מתבונן".

על שגרת הבוקר: "אני אומר לעצמי מי שולט בחמישים ואחד אחוז, אני או היצר הרע. מיום ליום אתה מכיר אותו יותר. אי אפשר לקנות את זה ברגע. היו ימים ששאלתי למה אתה עושה את זה, ועניתי לעצמי, זה מה שה׳ רוצה ממני ואני אעשה את זה".

אושר אמיתי ומה שלא חסר

"אני בכלל לא מתגעגע לים ולמסיבות, כי לא הייתי שמח. היום אני מבין מה זה אושר. לימוד תורה זה אושר. תהילים זה אושר. הנאה רגעית אינה אושר. צעדים נעשים לאט ובשיקול.

"כל צעד שעשיתי בתשובה היה מתוך מחשבה ולא מתוך פזיזות. כשמחקתי את כל הרשתות החברתיות עשיתי זאת אחרי חודשים של חשיבה. בשבוע הראשון היה מוזר, בשבוע השני קצת התגעגעתי, בשבוע השלישי שמחתי. התפנו לי עוד שלוש שעות ביום".

תבחר ביוצר - לא ביצר

אלול הראשון לווה בלחץ. השנה הוא שמח על הזכות לתקן. "אף אחד לא מושלם. יש לנו אבא רחמן". אצלו התשובה עוברת גם דרך אנשים: "לא שווה לנו להיות בעולם הזה אם פגענו ביהודי. להגיד סליחה זה לא חולשה, זו גדולה".

רז מבקש לבנות בית של תורה ועבודה יחד, לראות את ילדיו בתלמודי תורה ולזכות באישה יראת שמיים. את המסר לעצמו של פעם הוא מסכם במשפט אחד: "תבחר ביוצר ולא ביצר".

