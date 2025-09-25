"הייתי איש עשיר, אבל לא היה לי כלום בפנים", הרב רועי טופז, שהיה ידוע כמפיק מסיבות על של תל אביב ואילת, חושף בריאיון מיוחד באולפני 'כיכר השבת' את הרגע שבו הניצוץ האלוקי דחף אותו אל דלת ביתו של הרב, הרגע ששינה את הכול והוביל לוויתור על חיי הזוהר לטובת סיפוק אמיתי בדרך התורה.

בפרק הפתיחה של "איך חזרתי בתשובה", הרב רועי טופז פותח הכול. האיש שניהל את סצנת המסיבות, טס בטיסות פרטיות ובילה עם סלבריטאים - מתאר איך עזב חיי מותרות חסרי סיפוק והפך למי שמקרב רבים ליהדות.

הרב רועי טופז, מספר על הדרך מן הבמה של חיי הלילה אל דף הגמרא. "הפקתי אירועי ענק, אלפים היו מגיעים", הוא אומר. היו לו רכבים, בית, טיסות פרטיות וכניסה מאחורי הקלעים אצל די-ג'יי מוכרים, ובכל זאת הוא מתאר חוסר סיפוק קבוע. "הרגשתי שיש לי הכל, אבל אין לי כלום. הייתי חוזר הביתה עצוב ולא מבין למה".

בילדותו, גדל עד גיל עשר באוסטרליה, ולמד בבית ספר יהודי של חב"ד. כשהוריו התגרשו, עברה המשפחה לישראל, אל בית הסבא והסבתא בנתניה. "אמרתי לעצמי שאני חייב להצליח", הוא מספר כיצד כנער התחיל ליחצן מסיבות. אחרי הצבא עבר לאילת, עבד בפקטורי 54, הכיר את הברנז'ה ובהמשך הפך לשותף במועדונים.

"בגן האמונה המבואר"

נקודת המפנה התחילה במקרה. באחת המסיבות רועי נתן לבחור בקבוק במתנה. למחרת אותו בחור חזר והעניק לו ספר: "בגן האמונה המבואר". באותו יום ממש שותף בעסק אמר לו לבוא לקבל ברכה מהרב חיים אלוש. "נכנסתי לרב, ראיתי אור מאיר לו על הפנים", הרב אמר: "הנפש שלך פצועה", פתח גמרא וביקש ממנו לקרוא: "הבא להיטהר, מסייעין אותו". רועי מתאר תחושה חדה. "קיבלתי זץ ללב. הרגשתי אור ביד. בחיים לא פתחתי ספר, ופתאום עוד דף ועוד דף". מאז התחיל להגיע גם בלילות ללמוד.

"פעם אחת, באתי בארבע בבוקר אחרי מועדון, דפקתי בדלת לרב. אמרתי לו, מה שמת לי בכוס והוא אמר, סם החיים, תורה".

"תשים ציצית גם בשבת, אפילו שאתה מחלל"

עם הרב הוא התחיל לאט לאט ללמוד גמרא. "לא הבנתי כלום, אבל הרגשתי משהו. לאט לאט נתתי גט לעולם ההוא. יום אחרי אותה פגישה עם הרב, הוא חלם על הרב. קם מהר בבוקר והלך אליו. הוא נכנס למניין ומאותו יום התחיל להניח תפילין. אחר כך באה הציצית.

"הרב אמר, תשים ציצית גם בשבת, אפילו שאתה מחלל". באחת השבתות, בעמדת הדי-ג'יי בסלינה, החוטים נראו כלפי חוץ. "עליתי לעמדה והציצית יצאה. המוזיקה נעצרה. כולם היו בהלם", הוא אומר. "אמרתי לעצמי, זהו. זה לא החיים שאני רוצה".

זמן קצר אחר כך הוזמן לשבת, השבת הראשונה, "לא רציתי בכלל לשמור, אמרתי נבוא לרב קצת, עם הרב חיים אלוש וכמאה בחורים. הגעתי לשם ורציתי לקום ולברוח למועדון. בתוך שעה דרשות, סיפורי צדיקים וזמירות". הרב ביקש שיאמר כמה מילים. "קמתי לדבר ונשברתי בבכי".

במקביל התקבלה החלטה כלכלית לעזוב את העסקים האלו. "אמרתי לשותפים, אני יוצא. אני עוזב. קיבלתי פחות 50% ממה שמגיע לי. הרב אמר, כפרת עוונות. זמן קצר אחרי שההסדר הושלם פרצה הקורונה והמועדונים נסגרו. התקשרו ושאלו, 'איך עזבת'. הבנתי שזה בהשגחה פרטית".

כדי להעמיק בלימוד קיבל על עצמו גדרים מעשיים. "אמרתי לרב שאני לא זוכר את הגמרא, הוא אמר, 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם'. שמירת העיניים". במקביל הוא עבר לטלפון כשר והפסיק להגיע לים ולמועדונים.

הרב טופז מספר: מיד אחרי יום כיפור, הוא הלך לטבול בים ונכנס למים. כשהוציא את היד ראה שהשעון, הרולקס היוקרתי, איננו. הוא סיפר על כך לרב חיים אלוש, שהגיב בקצרה: "זה ניקוי. תשליך. אתה לא צריך את החומר יותר". רועי קיבל את האירוע כסימן שהחומר מתחיל לרדת ממנו והמשיך.

"התביישתי בהתחלה מאוד"

"התביישתי מאוד. מה הסלב של אילת עכשיו מתחזק?", הוא מתאר את הקשיים. אביו גם התקשה בהתחלה עם השינוי. "מכוניות וטיסות פרטית - ופתאום כיפה וספר?". גם החברים נעלמו. "היו לי מאות טלפונים ביום. אחרי שחזרתי בתשובה אין טלפון אחד. הבנתי שהכל אינטרס".

היום הסדר היומי ברור. "בבוקר אני בכולל, סדר א' וסדר ב'. בערב אני מעביר שיעורי תורה בכל הארץ". לדבריו, לשיעורים הללו מגיעים גם אמנים וסלבריטאים מן הברנז'ה שהכיר בעבר. "כשרואים שאני יודע גמרות ודברי תורה, זה מרגש אותם - אני יודע לדבר איתם".

מסר שלו נשאר פשוט - "מעט אור דוחה המון מן החושך. מצווה קטנה, תחזיק בה. גם כשקשה, אדם לעמל יולד". כך הוא מסכם את תחושת החיים היום: "פעם הייתי בשמחה שקרית, היום אני בשמחה אמיתית בנפש".

קרדיטים: