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אירוע ירי בירושלים: צעיר ניסה לבצע שוד - הקרבן פתח לעברו באש ופצע אותו קשה

אירוע ירי חריג התרחש הערב בשכונת גבעת שאול החרדית בירושלים |המשטרה שיגרה כוחות מתוגברים לאזור | בן 30 במצב קשה לאחר שנפגע מירי | כל הפרטים על האירוע החריג (חדשות)  

3תגובות

קולות ירי נשמעו לפנות ערב (ראשון) בשכונת גבעת שאול בירושלים, כך לפי הודעת .

מדיווחים עולה כי מדובר ככל הנראה בשוד שהסתבך, במקביל דיווחו כוחות ההצלה והרפואה על צעיר כבן 30 שפונה במצב קשה לבית החולים לאחר שנורה.

מדיווח שהגיע ל'כיכר השבת' עולה כי הפצוע אינו נמנה עם הקהילה החרדית המתגוררת בשכונה, כאשר האירוע כולו התרחש ברחוב כנפי נשרים בעיר.

מהמשטרה נמסר:

"לאחר תחקור ראשוני של שוטרי תחנת מוריה שהגיעו לזירה, עולה חשד כי מדובר בניסיון שוד שבמהלכו נורה החשוד על ידי אחד המעורבים ופונה במצב קשה (ע"פ גורמי הרפואה) לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. ​כאמור מדובר באירוע פלילי, כוחות המשטרה פועלים בזירה ונסיבות האירוע נבדקות."

מדוברות איחוד הצלה - מחוז ירושלים, נמסר: "בהמשך להודעת דוברות המשטרה על פצוע מירי ברחוב כנפי נשרים בירושלים.

ארי גרטנהויז יוסף גבאי ודוד ימיני חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "מדובר בצעיר בן 19, הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים חבישות וקיבועים ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים שערי צדק כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה".

(צילום: דוברות איחוד הצלה)
משטרהגבעת שאול

3 תגובות

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3
מצוין ככה נוהגים בשודד חוסר המשילות זועק עד השמים...
111
2
הכתבה לא מדוייקת. במקום אחד כתוב שהוא בן 19, ובמקום אחר - בן 30!
נפתלי
1
מה זה השטויות האלה 'גבעת שאול החרדית'??? וגם 'צעיר שאינו נמנה עם הקהילה החרדית'?? מאי נפקא מיניה??? זה אמור לזעזע יותר או פחות??
משה

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