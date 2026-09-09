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המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו השתתף הלילה (בין שלישי לרביעי) בשמחת אירוסי נכדת יו"ר תנועת 'דגל התורה' הארצית ח"כ משה גפני, שהתקיימה בבני ברק.

ההשתתפות של ראש הישיבה בשמחה זכתה לתשומת לב רבה, בעיקר לאור העיתוי הרגיש - ימים ספורים לאחר שהוחלט כי גפני לא ימשיך לכהן בכנסת הבאה. הגר"ד לנדו הטריח את עצמו להגיע לשמחה בין היתר כדי להבהיר מסר ברור - את האמון המלא שלו בח"כ משה גפני. גפני, שכיהן כחבר כנסת במשך 38 שנה, לא שובץ ברשימת 'יהדות התורה' לכנסת הבאה, אך נשאר בתפקידו כיו"ר תנועת 'דגל התורה' הארצית.

המכתב המלא

גפני עצמו פרסם אמש מכתב פרידה מרגש בו הודה על הזכות שניתנה לו לשרת את הציבור החרדי. "לפני כ-38 שנה נקראתי אל הדגל על ידי מרן ראש הישיבה הגראמימ שך זצוקיל לשמש כנציג בכנסת מטעם 'תנועת דגל התורה'", כתב גפני. "זכיתי ב"ה לפעול לצידם ולאורם של מרנן ורבנן גדולי ישראל זצוקלל"ה ויבדלחט"א שליט"א".

יצוין כי גפני הדגיש במכתבו כי ימשיך לכהן כיו"ר תנועת דגל התורה, ולפעול למען הציבור במסגרת זו. ההשתתפות של הגר"ד לנדו בשמחת האירוסין נתפסת כמסר ברור לציבור החרדי כי למרות שגפני לא ימשיך בכנסת, הוא נותר דמות מרכזית ומהימנה בעיני המנהיגות הרוחנית.