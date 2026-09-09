תנועת ש"ס הגישה היום (רביעי) עתירה דחופה לבג"ץ נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בעקבות החלטתה למנוע את קיומו של הכנס הממלכתי לזכר מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.

בש"ס יוצאים נגד ההחלטה וטוענים כי מדובר ב"אכיפה בררנית ופוליטית". בעתירה מציבה התנועה במוקד את ההשוואה בין הכנס לזכרו של מרן לבין אירועי הזיכרון לראש הממשלה לשעבר יצחק רבין.

לטענת ש"ס, בעוד אירועי הזיכרון לרבין יכולים להתקיים גם בסמוך לבחירות, דווקא הכנס הממלכתי לזכר מרן הרב עובדיה יוסף נפסל.

"בזמן שאירועי הזיכרון ליצחק רבין מתקיימים כסדרם בסמוך לבחירות, כנס הזיכרון למרן נפסל ומביא לפגיעה קשה ברגשות המאמינים", טענו בש"ס.

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בעקבות ההחלטה, בש"ס החליטו להעביר את המאבק לבג"ץ והגישו עתירה דחופה נגד היועמ"שית. במוקד העתירה עומדת הטענה כי לא ניתן להחיל יחס שונה על הכנס לזכר מרן לעומת אירועי זיכרון אחרים.

בש"ס מדגישים כי מבחינתם לא מדובר רק בשאלת קיומו של הכנס, אלא גם בפגיעה בציבור המאמינים. לטענת התנועה, פסילת האירוע לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל מביאה ל"פגיעה קשה ברגשות המאמינים".

ברקע לעתירה, המשרד לשירותי דת ביקש לקיים את הכנס הממלכתי לזכר מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בין 6 ל-8 באוקטובר, בסמוך ליום פטירתו, ג' בחשוון. אלא שבשל סמיכות הכנס למועד הבחירות, היועצת המשפטית לממשלה הנחתה לדחות אותו עד לאחר הבחירות, מחשש להפרת דיני תעמולת הבחירות.

ש"ס פנתה תחילה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, וביקשה לבטל את הנחיית היועמ"שית. סולברג קבע כי אין בסמכותו לבחון או לבטל את ההנחיה, אך הדגיש כי הוא אינו מכריע האם החלטת היועמ"שית מוצדקת לגופה. עוד הבהיר כי הצדדים יוכלו להעלות את טענותיהם במסגרת ההליכים המתאימים.

בעקבות זאת, הנחיית היועמ"שית נותרה בתוקף, וכעת ש"ס מעבירה את המאבק לבג"ץ.