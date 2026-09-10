בכירים בבית הלבן הזהירו בשיחות סגורות את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי העימות הצבאי והכלכלי מול איראן עלול להתארך ולהימשך שנים - ואף להימתח עד לתום כהונתו הנוכחית בינואר 2029. כך דיווח הלילה (בין רביעי לחמישי) העיתון "וול סטריט ג'ורנל" מפי מקורות המעורים בפרטים.

על פי הדיווח, סגן הנשיא ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו ויועצים בכירים אחרים בבית הלבן דנו באפשרות שאיראן תמשיך להפגין התנגדות לסגר הימי וללחץ הצבאי האמריקני. האזהרה עומדת בניגוד לתחזיותיו הפומביות של טראמפ בדבר סיום מהיר של הסכסוך.

הדיווח מגיע על רקע מטח טילים בליסטיים שאיראן שיגרה השבוע לעבר בסיסים אמריקניים בירדן, בתגובה להשמדת חמש מכליות נפט איראניות על ידי ארה"ב. ירדן הודיעה כי 20 טילים בליסטיים שוגרו מאיראן לעבר שטחה, וכי מערכות ההגנה האווירית יירטו והשמידו 18 מהם.

דוברת הבית הלבן, אוליביה ויילס, מסרה בתגובה לדיווח כי "הנשיא טראמפ השמיד את היכולות הצבאיות של איראן ומשתק את מה שנותר מהכלכלה הרעועה שלה באמצעות הסגר הימי העוצמתי ביותר בהיסטוריה העולמית וסנקציות מוחצות". היא הוסיפה כי "רק הנשיא טראמפ יודע מה בכוונתו לעשות ומתי".

טראמפ עצמו התבטא לפנות בוקר בנאומו בוועידה הרפובליקנית: "אנחנו מבחינים בפעילות מסוימת בהר המכוש. הייתי מציע לאיראן לא לנסות להתחכם, כי ניאלץ להכות בעוצמה".

טראמפ עצמו הודיע אתמול (רביעי) כי המלחמה באיראן תסתיים לפני בחירות האמצע שיתקיימו ב-3 בנובמבר. בשיחה עם כתבים הוא נשאל מדוע הוא סבור שהמלחמה תסתיים מיד אחרי הבחירות, והשיב: "האיראנים כבר לא יכולים להחזיק מעמד. הם נואשים לנסות להשפיע על הבחירות, כדי שנקבל שם קבוצה נחמדה וחלשה של אנשים, שיעזבו אותם בשקט ויאפשרו להם להשיג את הנשק הגרעיני שלהם".

ההצהרה הגיעה לקראת ועידת בחירות האמצע הראשונה בתולדותיה שהמפלגה הרפובליקנית פותחת היום בדאלאס שבטקסס, כשהנשיא עומד במרכזה. במפלגה קיוו שטראמפ יצליח להלהיב את בסיס המצביעים ולהגדיל את שיעורי ההצבעה בבחירות, בניסיון לשמור על הרוב הרפובליקני בקונגרס.