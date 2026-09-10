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איזנקוט ייתן לחרדים יותר מנתניהו?

יורם כהן עונה לגפני: "מתחייב שזה לא יקרה - גם במחיר בחירות חוזרות" | צפו

יורם כהן משיב בנחרצות לטענות גפני, מבהיר כי מפלגת 'ישר' לא תתפשר על סוגיית השוויון בנטל וחוק גיוס לכל, וחושף כי מתנהלים מגעים שקטים עם גורמים בתוך הקואליציה הנוכחית (חרדים)

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יורם כהן על חוק הגיוס
יורם כהן על חוק הגיוס

ראש השב"כ לשעבר ומספר 2 במפלגת 'ישר', יורם כהן, מתחייב בריאיון באולפן 'כיכר השבת'. בתגובה לדברי בכירים ביהדות התורה המאותתים על פתיחות למשא ומתן ביום שאחרי הבחירות: לא תקום קואליציה עם הסיעות החרדיות ללא הסכמה מלאה על לכל.

כשנשאל על האפשרות להצטרפות 'יהדות התורה' לתרחיש של ממשלה בראשות גדי איזנקוט, השיב כהן נחרצות: "אין לאן להגיע! גיוס לכל של כלל אזרחי מדינת ישראל – יהודים וערבים – הוא הדגל המרכזי שלנו כי הוא צורך קיומי. מי שלא יעשה חשבון נפש, חושבים, וסליחה שאני אומר – יחזור בתשובה בעניין הזה, וישלב סייפא וספרא ולא רק ספרא, הוא פשוט לא יהיה חלק מהקואליציה".

בדבריו דחה כהן את טענותיו של ח"כ משה גפני, לפיהן מדובר ב"הצהרות של ערב בחירות" וכי ביום שאחרי יתפשרו איתם כדי להגיע ל-61 מנדטים.

יורם כהן באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא
יורם כהן באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

"אני מוכן להתחייב שזה לא יקרה!", הצהיר כהן באולפן. לשאלה האם הקו התקיף תקף "גם במחיר של בחירות חוזרות", השיב בנחרצות: "גם במחיר של בחירות חוזרות!".

מעבר לנושא הגיוס, מתח כהן ביקורת חריפה: "אני לא נכנס למנופים שמפעילים על נתניהו ולסחטנות בג'ובים וכספים. הדימוי שנוצר לציבור החרדי הוא איום ונורא – מה, זה לא מפריע לאנשים? צריך לעשות שיעורי בית על התדמית והשותפות".

למרות הסגירה הכמעט מוחלטת מול המפלגות החרדיות במתכונתן הנוכחית, כהן משדר אופטימיות לגבי הסיכוי להקים ממשלה. לדבריו, גוש השינוי ישיג מעל 61 מנדטים, בין היתר באמצעות חיבורים לא צפויים: "יש לנו מגעים עם אנשים מתוך הקואליציה הנוכחית. אני מאמין שבמצב הנתון היום, חלק מהם ימצאו דלת פתוחה אלינו ביום שאחרי הבחירות".
חוק הגיוסיורם כהןבחירות 2026

1 תגובות

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אמר האיש שזרק את עמירם בן אוליאל לכלא בשביל להצדיק את הפנסיה שהוא מקבל. אולי ואבוי לנו אם הוא יהיה חלק מהממשלה הבאה
שמואל

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