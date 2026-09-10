ממדאני עם עסקני סאטמר ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

לקראת חגי תשרי והגעת המוני מתפללים לבתי הכנסת, רשויות החוק במדינת ובעיר ניו יורק מעלות את רמת הדריכות: ראש העיר, זוהראן ממדאני, הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) על תגבור ניכר של האבטחה סביב בתי כנסת, מרכזים קהילתיים ומוסדות יהודיים ברחבי העיר, זאת ברקע הזינוק בפשעי השנאה ובאירועים האנטישמיים בתקופה האחרונה.