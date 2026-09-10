לקראת חגי תשרי והגעת המוני מתפללים לבתי הכנסת, רשויות החוק במדינת ובעיר ניו יורק מעלות את רמת הדריכות: ראש העיר, זוהראן ממדאני, הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) על תגבור ניכר של האבטחה סביב בתי כנסת, מרכזים קהילתיים ומוסדות יהודיים ברחבי העיר, זאת ברקע הזינוק בפשעי השנאה ובאירועים האנטישמיים בתקופה האחרונה.
בדברים שנשא, התייחס ראש העיר לחשש הגובר בקרב חברי הקהילה היהודית מפני הגעה לתפילות ולאירועי החג ברחובות העיר. "רבים מדי חוששים להתאסף ולחגוג בגלוי", אמר ראש העיר והדגיש כי "ביטחון הקהילה היהודית עומד בראש סדר העדיפויות של הממשל".
לצד צעדי האבטחה, שיגר ראש העיר ברכת שנה טובה להמוני התושבים היהודים, ואיחל כי "מאות אלפי יהודים בניו יורק יטבלו תפוח בדבש, יתקעו בשופר ויפתחו את שנת תשפ"ז במתיקות ובביטחון".
במקביל להודעת ראש העיר, מושלת מדינת ניו יורק קאת'י הוקול הכריזה גם היא על סדרת צעדי חירום להגברת הביטחון האישי של הקהילה היהודית. במסגרת התוכנית, יוקצו מענקי אבטחה ייעודיים בהיקף נרחב של 70 מיליון דולר.
התקציב יחולק לכ-300 מוסדות וארגונים המוגדרים כחשופים לפשעי שנאה, בהם בתי כנסת, בתי מדרש, ישיבות ומוסדות חינוך.
בנוסף למענקים הכספיים למיגון, הורתה המושלת על תגבור משמעותי של סיורי משטרת המדינה ברחובות ובאזורים החרדיים והיהודיים, שיימשכו ברציפות מערב ראש השנה ועד לאחר יום הכיפורים.
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