אחרי הסערה סביב הפרסום בהארץ: בליכוד מפרסמים תגובה חריפה וטוענים כי מי שעומד מאחורי הפרסום הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן. בליכוד האשימו בנוסף: עמותת שמאל העבירה תשלום כדי לפרסם את הידיעה.

"הפרשייה האמיתית שהתגלתה ביומיים האחרונים היא התערבות זרה בוטה בבחירות בישראל", טענו בליכוד. לדבריהם, "התברר שמי שעומד מאחורי הידיעה השקרית של עיתון ״הארץ״ הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן שיושב באמירויות".

הם תקפו: "דחלאן הקים רשימה משותפת עם חמאס לבחירות ברשות הפלסטינית. הוא מעוניין להפיל את ממשלת הימין בראשות נתניהו כי הוא חולם להשתלט על רצועת עזה. לשם כך הוא צריך ממשלת שמאל חלשה של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות. ממשלה כזאת תיסוג מעזה ותעביר אותה לשליטתו".

בנוסף טענו שהפרסום בהארץ פורסם לאחר שהתקבל תשלום "מעמותת שמאל שקשורה למפלגת ״הדמוקרטים״ של יאיר גולן, כדי להפיץ את עלילת הכזב שלו". כך כלשונם. "כמו כן, לפני כחודשיים יאיר גולן ורונן בר ביקרו בחשאי באיחוד האמירויות. האם ביקור חשאי זה קשור לפרסום הכוזב ב״הארץ״? הליכוד דורש לפתוח בחקירה פלילית נגד שלומי אלדר, רות יובל, עיתון ״הארץ״, יאיר גולן ומפלגת ״הדמוקרטים״, בשל החשד לניסיון שיבוש הבחירות עם גורמים זרים". עד כאן לשון התגובה.

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מוקדם יותר היום הודיע ראש הממשלה נתניהו כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון “הארץ”, שלומי אלדר וגורמים נוספים, בעקבות טענה שלפיה נשיא איחוד האמירויות הזהיר אותו לפני מתקפת 7 באוקטובר.

בהודעה שפרסם תחת הכותרת “שקרים תוצרת ‘הארץ’”, דחה נתניהו את הטענה וטען כי בדיקה שנערכה בלשכתו לא מצאה תיעוד לשיחה כזו. “בניגוד לנטען, מתחילת חודש ספטמבר ועד ה-7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות”, נמסר.

לפי ההודעה, לשכת ראש הממשלה, המל”ל והמזכירות הצבאית בדקו את יומן השיחות של נתניהו בתקופה המדוברת ולא מצאו תיעוד לשיחה. עוד נטען כי שיחות מדיניות בין נתניהו לנשיא האמירויות מתקיימות באמצעות נציג האמירויות, שמגיע ללשכה עם מכשיר מוצפן מיוחד, וכי השיחות מתועדות.

בלשכת נתניהו התייחסו גם לדבריו של אלדר בראיון לערוץ 12, וטענו כי לדבריו השיחה שבה לכאורה ניתנה האזהרה התבצעה בדרך זו. אלא שלפי הודעת ראש הממשלה, בבדיקת תיעוד הכניסות ללשכה לא נמצאה כניסה של נציג האמירויות בתקופה המדוברת.

“אין שום אפשרות להיכנס ללשכת ראש הממשלה ללא תיעוד ורישום של גורמי הביטחון במתקן”, נכתב בהודעה.

נתניהו תקף גם טענה נוספת שיוחסה לאלדר, שלפיה מצרים הזהירה אותו מפני תקיפה אפשרית, וטען כי מדובר בטענה שכבר הופרכה בתחילת המלחמה.

בהמשך ההודעה תקף נתניהו בחריפות את הפרסום וכינה אותו “עלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור”. לדבריו, מדובר בחלק מ”קמפיין הבחירות של השמאל”.

בסיום התייחס נתניהו להתנהלות שקדמה למתקפת 7 באוקטובר והטיל אחריות על ראש השב”כ לשעבר רונן בר והרמטכ”ל לשעבר הרצי הלוי. לטענתו, השניים ראו סימנים מעידים שעות לפני המתקפה, אך לא עדכנו אותו בזמן. לדבריו, אילו היו מנחים את צה”ל, השב”כ וכיתות הכוננות להיערך מראש, “ניתן היה למנוע את הטבח הנורא”.

מהארץ נמסר: "אנו עומדים מאחורי הפרסום".