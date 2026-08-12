מלי וליאל יהלומי הנעדרות בווינה ( צילום: באדיבות השגרירות )

דאגה גוברת מלווה את משפחת יהלומי מעיר מודיעין, לאחר שמלי וליאל יהלומי, אם ובתה, נעדרות בווינה שבאוסטריה מאז יום שישי האחרון.

השתיים יצאו לטיול הפתעה לכבוד יום הולדתה ה-50 של מלי, אך מאז כניסת השבת נותק עימן הקשר באופן מוחלט - והן לא התייצבו אמש לטיסה חזרה ארצה. שגרירות ישראל באוסטריה פרסמה אתמול (שלישי) קריאה דחופה לסיוע באיתור שתי האזרחיות הישראליות. על פי ההודעה, כל מי שמחזיק במידע אודות מקום הימצאן מתבקש ליצור קשר בדחיפות עם מספר החירום +436763672304 או עם המשטרה המקומית באוסטריה. נכון לעכשיו, אין כל קצה חוט בנוגע לסיבת היעלמותן או למקום הימצאן. "הגענו לדירה, תראו איזו דירה מגניבה" הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל דוד הכהן וב. ניסני | 15:04 עמיר רודניק, גיסה של מלי יהלומי, שיתף הבוקר בריאיון לכאן מהרגעים האחרונים שבהם היה קשר עם הנעדרות. "בשישי לפני כניסת שבת התכתבנו איתן בקבוצה המשפחתית, הן כתבו 'הגענו לדירה, תראו איזה דירה מגניבה, שבת שלום לכולם'. מאז נותק הקשר", ציין בכאב. הטיול תוכנן כהפתעה מיוחדת לכבוד יום הולדתה ה-50 של מלי, שאורגן על ידי בתה ליאל. מדובר בטיול מאורגן מראש באירופה, שבמהלכו עברו השתיים מפראג לווינה באמצעות רכבת. הן היו אמורות להגיע אמש לטיסת אל על לישראל, שיצאה בשעה 21:46 שעון מקומי מווינה, אך לא הגיעו לשדה התעופה. מאז אותה הודעה ביום שישי, הטלפונים הניידים שלהן כבויים, אין איכון של מיקומן, כרטיסי האשראי שלהן לא היו בשימוש, והן לא תועדו במצלמות אבטחה. משטרת וינה, שנכנסה לדירת הנופש שבה שהו, מצאה אותה ריקה מחפציהן - עובדה המעלה את האפשרות שהן עזבו את המקום באופן יזום.

הודעת השגרירות

"שום דבר לא מתאים לאופי שלהן"

בבית המשפחה במודיעין הוקם חפ"ק מאולתר במטרה לנהל את מאמצי החיפוש מרחוק. רונן יהלומי, בנה של מלי ואחיה של ליאל, המריא היום בצהריים לווינה כדי לסייע פיזית בחיפושים.

קרובי המשפחה מתארים את השתיים כמטיילות מנוסות ומדגישים כי נתק כזה אינו אופייני להן כלל. אלינור, אחותה של מלי, ציינה כי ביום ראשון בבוקר שלחה הודעה לקבוצה: "איפה אתן, מה קורה?", אך ההודעה נותרה עם סימון "וי" אחד בלבד, ושיחות הטלפון לא נענו.

לוין, קרובת משפחה, הסבירה על פי הדיווח ב'וואלה', כי השתיים שומרות שבת, ולכן הניתוק הראשוני לא עורר חשד. אולם העובדה שלא יצרו קשר במוצאי שבת הדליקה נורות אדומות. "הן טסות לחו"ל הרבה ביחד ומעולם לא נעלמו. הן תמיד בקשר רציף", סיפרה. היא הוסיפה כי במהלך הנסיעה נהגו להתקשר מדי שעתיים כדי לשאול לשלומו של הכלב שהשאירו אצל ציפי, אמה של מלי.

עינב, קרובת משפחה נוספת, הביעה את החשש הכבד: "אין לנו שום קצה חוט. אני מפחדת שהן עלו לרכב ונחטפו".

חקירה באוסטריה ואתגר הגבולות הפתוחים

למרות חומרת המצב, משטרת אוסטריה טרם תשאלה את בני המשפחה באופן ישיר, והקשר מתבצע בעיקר דרך הקונסוליה הישראלית. החקירה הועברה לידי היחידה המרכזית של משטרת וינה, מה שמעיד על עליית מדרגה בדאגה גם מצד הרשויות המקומיות.

עם זאת, טרם יצאה הודעה רשמית מטעם הרשויות באוסטריה, והתקשורת המקומית כמעט ואינה מסקרת את האירוע. אחד הקשיים המרכזיים בחקירה הוא מדיניות הגבולות הפתוחים באירופה, המאפשרת מעבר קל ומהיר למדינות שכנות כמו סלובקיה והונגריה ללא ביקורת דרכונים, מה שמרחיב משמעותית את רדיוס החיפושים האפשרי.

ראובן טימסיט, איש קהילת חב"ד בווינה, התייחס למקרה בריאיון לאתר וואלה והגדיר אותו כחריג בצורה יוצאת דופן: "אין שום קצה חוט וזה מוזר מאוד. אנחנו בווינה, לא באיזו מדינת עולם שלישי - היום מאכנים בן אדם גם אם רכש קולה זירו במכונה. ואילו כאן, כלום".

טימסיט ציין עוד כי בסעודת השבת שנערכה בבית חב"ד, בסמיכות לבית הדירות שבו התארחו השתיים, נכחו כ-400 איש. אולם, מלי וליאל לא נרשמו לארוחה, לא הגיעו אליה, ואף לא תועדו במצלמות האבטחה של המקום.

שגרירות ישראל, משרד החוץ ומשטרת אוסטריה ממשיכים לקרוא לציבור לדווח על כל פיסת מידע שעשויה לסייע באיתור השתיים. האירוע מתרחש בשיא עונת התיירות, כאשר על פי נתוני רשות שדות התעופה, בחודש האחרון בלבד הגיעו מעל 55 אלף ישראלים לאוסטריה, מתוכם כ-42 אלף לעיר הבירה ווינה.