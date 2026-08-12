זירת התאונה הקטלנית - צילום: דוברות מד"א זירת התאונה הקטלנית | צילום: צילום: דוברות מד"א 10 10 0:00 / 0:14

שני גברים כבני 40 נהרגו הלילה (בין חמישי לשישי) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 383, דרומית לזכריה. התאונה, שאירעה בשעה 02:03, כללה התנגשות חזיתית קשה בין שני כלי רכב פרטיים, והותירה שני הרוגים ופצועה במצב בינוני.

אחד ההורגים הוא הרב מאיר תורג'מן זצ"ל, בן 42 מבית שמש שרק בתחילת השבוע חגג את בר המצווה לבנו. הותיר אחריו תשעה ילדים. כוחות גדולים של מד"א, איחוד הצלה וזק"א הוזעקו לזירה, שם נחשפה תמונה קשה ביותר של שני רכבים מרוסקים לאחר התנגשות חזיתית. צוותי החירום מצאו שני גברים ללא סימני חיים, כשאחד מהם היה לכוד בתוך הרכב.

זירת התאונה הקטלנית ( צילום: איחוד הצלה )

"זירה קשה מאוד"

פרמדיק מד"א צוריאל מאירס, חובש בכיר במד"א יהושע גוטליב וחובש מד"א שמואל אריאלי תיארו את הזירה הקשה: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד בין שני כלי רכב. ראינו גבר בשנות ה-40 שוכב בשולי הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות משמעותיות, וגבר נוסף שנלכד ברכבו כשגם הוא ללא הכרה".

הפרמדיקים הוסיפו: "ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב הם היו ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. במקביל, הענקנו טיפול רפואי ופינינו לבי"ח אישה שנפצעה באורח בינוני".

חובשי איחוד הצלה מוישי סירוקה, מרדכי דוד גולדמן ודודי וורטהיימר מסרו: "מדובר בזירה קשה של תאונה עם מעורבות שני כלי רכב. ביצענו פעולות החייאה בשני צעירים בגילאי 40 ו-30 שלאחר מכן נקבע מותם בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהם סבלו. כמו כן הענקנו סיוע בזירה לנפגעת אחת בת 35 שמצבה בינוני שפונתה לבית החולים להמשך טיפול".

זירת התאונה הקטלנית, הלילה ( צילום: דוברות זק"א )

מתנדבי זק"א מחוז ירושלים - צוות בית שמש הוזעקו למקום ופעלו תוך הלילה לטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים בזירה הקשה. אברימי קאפ, מפקד זק"א בית שמש, יוסף חיים האוזי, סגן מפקד זק"א בית שמש, שלומי קאפ, שלומי פרץ ואראל פינץ, מתנדבי זק"א צוות בית שמש, מסרו: "מדובר בזירת תאונה קשה מאוד בין שני כלי רכב. כשהגענו למקום ראינו את שני כלי הרכב מרוסקים והפוכים בשני צידי הכביש".

מתנדבי זק"א הוסיפו: "באחד הרכבים נעשה חילוץ מורכב וארוך של כב"ה. שני גברים כבני 40 סבלו מחבלות רב מערכתיות והיו ללא סימני חיים, וצוותי מד"א נאלצו לאשר את מותם במקום. אנו מטפלים בכבוד המת ובאיסוף הממצאים בזירה".

מדוברות המשטרה נמסר: "שוטרי מחוז ירושלים, אגף התנועה ולוחמי מג"ב פועלים כעת בזירת תאונת דרכים קטלנית שאירעה בכביש 383, בסמוך לתל עזקה. על פי דיווח ראשוני, מדובר ככל הנראה בתאונה חזיתית במעורבות שני כלי רכב. כתוצאה מהתאונה נקבע מותם של שני מעורבים בזירה על ידי גורמי הרפואה, ומעורבת נוספת פונתה במצב בינוני".