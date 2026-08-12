- צילום: כבאות והצלה | צילום: צילום: כבאות והצלה 10 10 0:00 / 0:32

לפנות בוקר היום (רביעי) חולצו זוג הורים ותינוק משריפה שפרצה בדירתם ברחוב הרב קוק בהרצליה. השלושה פונו לבית החולים במצב קל, לאחר שלוחמי האש של תחנת הרצליה הצליחו לכבות את השריפה ולחלצם מהדירה הבוערת.

חוקרי דלקות שהגיעו לזירה קבעו כי מקור השריפה היה מחשב נייד שהושאר בטעינה על ספה בסלון. המחשב, שפתחי האוורור שלו נחסמו על ידי בד הספה, התחמם יתר על המידה והצית את הרהיט הדליק.

השריפה בדירה, לפנות בוקר ( צילום: כבאות והצלה )

צוותי הכיבוי והחילוץ שהגיעו למקום ביצעו סריקות נרחבות בדירה למציאת בני הבית, תוך שהם נאבקים בעשן הכבד שמילא את החללים. לאחר שאותרו בני המשפחה, הם חולצו במהירות והועברו לטיפול רפואי. הרשת הערבית סוערת: מי צריך אוזמפיק כשיש את "דיאטת בן גביר"? דני שפיץ | 10:41 אזהרה דחופה מכבאות והצלה בעקבות האירוע, כבאות והצלה לישראל הוציאה אזהרה לציבור: "אין להניח מחשב נייד על ספות או מיטות", נמסר מהארגון. "פתחי האוורור של המחשב חסומים והדבר גורם להתחממות במגע ישיר עם בד דליק". הארגון הדגיש כי מדובר בסכנה נסתרת שרבים אינם מודעים לה. מחשבים ניידים מתוכננים לפעול על משטחים קשיחים המאפשרים זרימת אוויר, וכאשר הם ממוקמים על משטחים רכים כמו ספות, שמיכות או מיטות, מערכת הקירור שלהם נחסמת והם עלולים להגיע לטמפרטורות מסוכנות.

השריפה בדירה, לפנות בוקר ( צילום: כבאות והצלה )

בכבאות והצלה חזרה והדגישו את החשיבות הקריטית של התקנת גלאי עשן בבית. "גלאי עשן מציל חיים", נמסר מהארגון. "התקנת גלאי עשן מאפשרת גילוי מוקדם של שריפה אשר מעניקה זמן התרעה ואפשרות לצאת מהמבנה בבטחה".