פרטים חדשים מתבררים סביב מעצרו של משה שטיינר, בן 21 מבני ברק, שהוסגר אתמול מלהב 433 לידי המשטרה הצבאית ובהמשך נשפט ל-20 ימי מחבוש בכלא הצבאי.

כפי שפרסמנו ב׳כיכר השבת׳ שטיינר, שלמד בעבר בישיבת מיר ברכפלד וכיום לומד בישיבה ביישוב בית מאיר, הגיע למשרדי להב 433 בעקבות זימון שקיבל.

בתום ההליך במקום, כשירד לחניון, המתינו לו אנשי המשטרה הצבאית ועצרו אותו.

שטיינר, קרוב משפחתו של ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, סיפר בלילה שקדם לזימון כי נקרא ללהב 433 בחשד הקשור לריגול עבור איראן, ואף היה בקשר עם עורך דין קודם להגעתו.

אלא שכעת, בעקבות פניית ״כיכר השבת״, המשטרה חושפת כי בניגוד למידע הראשוני, שטיינר לא זומן למקום כעד אלא כחשוד ונחקר באזהרה במסגרת חקירה פלילית.

ממשטרת ישראל נמסר: ״על מנת למנוע הטעייה של הציבור, נבקש להבהיר ולדייק בעובדות. מדובר במי שהינו חשוד בעבירות פליליות ולא עד, אשר זומן לחקירה באזהרה בלהב 433. לאור העובדה כי נמצא שהינו דרוש גם למשטרה הצבאית, הועבר דיווח כמקובל והוא הועבר לידיה להמשך טיפול״.

מדוע הוסגר למשטרה הצבאית?

בשיחה נוספת הוסבר ל׳כיכר השבת׳ כי במשטרה מבחינים בין אדם שמגיע לתחנת משטרה לקבלת שירות לבין מי שמזומן כחשוד לחקירה.

לפי ההסבר, כאשר עריק מגיע למתקן משטרתי לצורך קבלת שירותים, מסירת מידע או עניינים דומים, קיימים נהלים המונעים את הפיכת קבלת השירות למעין מלכודת עבורו.

המשטרה גם הדגישה לשאלת כיכר השבת כי עריק שנפל כקרבן לעבירה ומגיע לשם הגשת תלונה - לא ייעצר ולא יועבר למשטרה הצבאית.

עוד אומרת המשטרה כי גם כאשר שוטר נתקל באקראי באדם שמתברר כי הוא דרוש למשטרה הצבאית, למשל במהלך בדיקת תנועה, מופעל נוהל שבמסגרתו ניתנת למשטרה הצבאית אפשרות להגיע ולקחת אותו בתוך פרק זמן מוגדר של 30 דקות.

אלא שבמקרה של שטיינר, במשטרה מנסים להדגיש כי מדובר במקרה שונה לחלוטין. הוא זומן כחשוד לחקירה באזהרה בלהב 433, ולא הגיע מיוזמתו לקבל שירות או למסור מידע.

עם סיום החקירה התברר כי שטיינר דרוש גם למשטרה הצבאית. בעקבות זאת הועבר אליה דיווח, אנשי המשטרה הצבאית הגיעו למקום והמתינו לו בחניון, שם נעצר והועבר לידיהם.

במשטרה מדגישים כי העובדה שמדובר בעריק אינה מעניקה לחשוד חסינות מפני העברתו למשטרה הצבאית לאחר שסיים חקירה פלילית.

עוד נודע ל'כיכר השבת' כי לבחור הישיבה אכן הובהר בשיחת הטלפון כי הוא מוזמן לשם חקירה פלילית.

בתוך כך, עו״ד מנחם שטאובר מטפל בעניינו של שטיינר לאחר העברתו לכלא הצבאי.