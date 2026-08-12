נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

פרטים חדשים ומצמררים נחשפים אודות מבצע החילוץ הדרמטי של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, במהלך פסגת נאט"ו שהתקיימה באנקרה שבטורקיה בחודש שעבר.

על פי דיווחים ב"ניו יורק טיימס", "וושינגטון פוסט" ו"וול סטריט ג'ורנל", המודיעין האמריקני נאלץ להוציא לפועל תוכנית מילוט חשאית בעקבות איום ממוקד ומיידי מצד איראן על חייו של הנשיא. התרעה ישראלית חשפה כי טהראן תכננה להפיל את מטוס ה"אייר פורס 1" באמצעות טיל קרקע-אוויר בעת ההמראה מבירת טורקיה. המידע המודיעיני, שמקורו במוסד הישראלי על פי ה"וול סטריט ג'ורנל", הצביע על איום מוחשי ומיידי. איראן ידעה את הקומה המדויקת הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 מזעזע: האיראנים רעבים ללחם - זה הפתרון הנורא שהם מצאו כיכר השבת | 19:00 הדיווח ב"ניו יורק טיימס" חושף כי רמת המעקב האיראנית הייתה מדאיגה במיוחד: סוכני טהראן החזיקו בנתונים מדויקים ביותר על מקום שהותו של טראמפ באנקרה, כולל הקומה הספציפית שבה שהה בבניין. יתרה מכך, במהלך הערכת מצב ביטחונית באזור הפסגה, זוהה בפועל אדם חמוש בטיל כתף נגד מטוסים, מה שהפך את האיום למיידי ומוחשי. חומרת הנתונים המודיעיניים הובילה את הנשיא ויועציו הבכירים לפעולת הברחה יוצאת דופן. השירות החשאי והצבא האמריקני קיבלו החלטה חסרת תקדים – להבריח את הנשיא מתחת לאפם של האיראנים ושל התקשורת. ממשאית קייטרינג למטוס צבאי המבצע החשאי כלל שלושה שלבים מתוזמנים בדיוק כירורגי. תחילה, טראמפ תועד עולה אל מטוס ה"אייר פורס 1" הישן בהליכה שגרתית לחלוטין, במטרה לשדר עסקים כרגיל. דקות ספורות לאחר שהדלתות נסגרו, הוברח הנשיא מצדו השני של המטוס הישר אל תוך מכל של משאית קייטרינג של נמל התעופה. המשאית הובילה את טראמפ הרחק מעיני העיתונאים אל עבר מטוס תובלה צבאי קטן יותר מסוג C-32A. המטוס החלופי המריא לבסיס צבאי בבריטניה כשהוא משתמש באות קריאה שגרתי לחלוטין, כדי להסוות את הימצאות הנשיא על סיפונו.

טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

בכירי הממשל כפיתיון

בעוד הנשיא עושה את דרכו בבטחה לבריטניה, מטוס ה"אייר פורס 1" המריא מאנקרה כמתוכנן, כשהוא משמש למעשה כמטוס פיתיון שנועד למשוך את האש האיראנית במידת הצורך. על סיפונו של מטוס ההטעיה נותרו עשרות נוסעים שלא היה להם מושג על הדרמה שמתחוללת.

בין הנוסעים היו בכירי ממשל רבים, ובהם מזכיר המדינה מרקו רוביו, שר האוצר סקוט בסנט, היועצים הבכירים סטיבן מילר וסטיבן צ'ונג, וכן צוותי תקשורת ועיתונאים. כדי לשמור על הסודיות, הצוות הונחה לבקש מהעיתונאים שישבו בחלקו האחורי של המטוס לסגור את תריסי החלונות למשך כל הטיסה לבריטניה.

הסוואה מושלמת וביקורת נוקבת

עם נחיתת המטוסים בבריטניה, המבצע המשיך בדיוק מדוקדק. טראמפ הועבר בחשאי בחזרה אל סיפון ה"אייר פורס 1", וכאשר נפתחו הדלתות לעיני המצלמות, הוא ירד מגרם המדרגות המסורתי כאילו שהה שם לאורך כל הדרך. כדי להצדיק את הגעת ה"אייר פורס 1" לבסיס בבריטניה, נטען רשמית כי חיילים אמריקנים ביקשו להצטלם עם המטוס המפורסם.

המבצע נשמר בסוד מוחלט במשך שבועות ארוכים, אך עם חשיפתו, הוא עורר סערה וביקורת חריפה בוושינגטון. גורמים לשעבר בבית הלבן זעמו על ההחלטה להשתמש במטוס עמוס בבכירי ממשל ובעיתונאים כברווז במטווח.

מומחי אבטחה ובכירים לשעבר טוענים כי השארת אזרחים ונושאי משרה בכירים על מטוס שנחשב כנתון לאיום מיידי מהווה תקדים מסוכן. לטענתם, גם תחת מעטה של סודיות כבדה וצורך מבצעי, מן הראוי היה ליידע את בכירי הנוסעים, ולו בקווים כלליים, על סכנת החיים המרחפת מעליהם, כדי לאפשר להם לקבל החלטה האם לעלות על הטיסה.