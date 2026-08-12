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פעם במאה שנים

לא רוצים להלחיץ, אבל לפי הסטטיסטיקה היבשה, השעון מתקתק | שווה קריאה!

בעוד העולם של 2026 רועד ומונה קורבנות בקולומביה ובוונצואלה, הסטטיסטיקה המפחידה של השבר הסורי-אפריקני מדירה שינה מעיני מומחים בישראל (חדשות בארץ)

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פעם ב-100 שנה: האם רעידת האדמה בישראל כבר מעבר לפינה? (צילום: מסך)

העולם כולו נותר מזועזע מהמראות הקשים של שנת 2026, שנה שהפכה לסיוט סייסמי מתמשך.

זה התחיל בפיליפינים עם רעידת אדמה בעוצמה של 7.8 שגבתה קורבנות רבים. המשיך בוונצואלה עם שתי רעידות קטלניות תוך דקה אחת שהחריבו אזורים שלמים והובילו למותם של למעלה מ-6,000 בני אדם. והגיע לשיא באוגוסט האחרון עם האסון הלאומי בקולומביה, שם רעידת אדמה בעוצמה 7.4 הותירה אלפים פצועים ונעדרים תחת הריסות הערים.

פעם ב-100 שנה: האם רעידת האדמה בישראל כבר מעבר לפינה? | רעידות אדמה בעולם 2026
פעם ב-100 שנה: האם רעידת האדמה בישראל כבר מעבר לפינה? | רעידות אדמה בעולם 2026| צילום: צילום: רשתות חברתיות

כעת, כשהאדמה ברחבי הגלובוס מסרבת להירגע, העיניים נשואות בחרדה אל עבר בקע ים המלח – "השבר הסורי-אפריקני" – והשאלה היא כבר לא האם זה יקרה גם כאן, אלא מתי.

הדעה הרווחת בקרב מומחים היא שישראל חווה רעידת אדמה הרסנית בממוצע בכל 100 שנה. למרות שחשוב להדגיש כי מדובר בממוצע סטטיסטי ולא בתחזית מדויקת, ההיסטוריה אינה משקרת.

רעידת אדמה בקולומביה
רעידת אדמה בקולומביה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הרעידה הגדולה האחרונה פגעה בארץ ב-11 ביולי 1927. באותה רעידה, שמוקדה היה מצפון לים המלח, נהרגו מאות בני אדם ונגרמו נזקים כבדים בטבריה, ויריחו.

הנתונים ההיסטוריים מראים כי הרצף אינו מקרי: כ-90 שנה לפני כן, ב-1837, רעידת אדמה החריבה את צפת וטבריה והרגה אלפים. גם לפני כן, בשנים 1759, 1202 ו-749 (הידועה כ"רעש שביעית"), פקדו את האזור רעידות אדמה קטלניות שהחריבו ערים שלמות כמו בית שאן וסוסיתא.

בית חרב ברובע היהודי ברעידת האדמה של 1927

היום, כשאנחנו נמצאים כמעט 100 שנה מאז האירוע המשמעותי האחרון, החשש הופך למוחשי מתמיד.

הסיכון הסייסמי בישראל נובע מהמיקום הגיאוגרפי על התפר שבין הלוח האפריקאי ללוח הערבי. מומחים מזהירים כי רעידה עוצמתית כיום עלולה להוביל לתרחיש אימים:

הערכות הממשלה מדברות על כ-7,000 הרוגים, תלוי במיקום המוקד ובשעת האירוע (רעש בלילה חורפי נחשב לתרחיש המסוכן ביותר).

גורם הדאגה המרכזי הוא מבנים שנבנו בשנות ה-60 וה-70, אשר אינם עומדים בתקנים המודרניים ועלולים לקרוס על יושביהם.

רעידה בים המלח עלולה להשפיע קשות על המרכז והצפון, בעוד רעש בעמק החולה יכה בעיקר בתושבי הגליל.

האדמה בישראל כבר מספקת רמזים – רק ב-2023 הורגשו כאן היטב הדים מרעידת האדמה הקטלנית בטורקיה, ובשנים האחרונות נרשמו מספר רעידות קטנות יותר בצפון ובמפרץ אילת. המסר של המומחים חד וברור: השקט הסייסמי שאנו חווים הוא זמני בלבד, וההיסטוריה מלמדת שהאדמה תמיד מגיבה.
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16 תגובות

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14
כולם מתבקשים לפחד מאד ולהכנס לחרדות. לשכוח שה' מנהל את העולם בהשגחה פרטית. ופשוט לסבול. זה מאד חשוב במצב שלנו.
יאל'ה לפחד
13
לא לתת רגע דל לישראלי המצוי, תמיד לחפש איפה ניתן להדאיג ולהפחיד. מסקנה: לא לצרוך חדשות!! החיים יהיו יותר יפים שקטים וארוכים ואיכותיים.
לוי
12
בקיצור: תתכוננו למות.
רואה שחורות

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