העולם כולו נותר מזועזע מהמראות הקשים של שנת 2026, שנה שהפכה לסיוט סייסמי מתמשך.

זה התחיל בפיליפינים עם רעידת אדמה בעוצמה של 7.8 שגבתה קורבנות רבים. המשיך בוונצואלה עם שתי רעידות קטלניות תוך דקה אחת שהחריבו אזורים שלמים והובילו למותם של למעלה מ-6,000 בני אדם. והגיע לשיא באוגוסט האחרון עם האסון הלאומי בקולומביה, שם רעידת אדמה בעוצמה 7.4 הותירה אלפים פצועים ונעדרים תחת הריסות הערים.

כעת, כשהאדמה ברחבי הגלובוס מסרבת להירגע, העיניים נשואות בחרדה אל עבר בקע ים המלח – "השבר הסורי-אפריקני" – והשאלה היא כבר לא האם זה יקרה גם כאן, אלא מתי.

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הדעה הרווחת בקרב מומחים היא שישראל חווה רעידת אדמה הרסנית בממוצע בכל 100 שנה. למרות שחשוב להדגיש כי מדובר בממוצע סטטיסטי ולא בתחזית מדויקת, ההיסטוריה אינה משקרת.