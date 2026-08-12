אסון כבד וטרגדיה קורעת לב נחתה אמש על תושבי 'רמת שלמה' בירושלים, עם הסתלקותה הפתאומית של המורה הנערצת, הבחורה החשובה מרת רבקה (ריקי) פייבלזון ע"ה, תושבת השכונה, והיא בת 32 בלבד בפטירתה.
המנוחה ע"ה סבלה בשנים האחרונות ממחלת האסטמה. אמש, סמוך לחצות הלילה, חשה בפתאומיות בקשיי נשימה חריפים. לוחמי האש וצוותי הרפואה שהוזעקו לביתה ביצעו בה פעולות החייאה ממושכות, אך למגינת לב בני המשפחה והמוני מכריה, נגזרה הגזרה והיא השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה.
המנוחה ע"ה נולדה בירושלים בחודש תמוז תשנ"ד, לאביה יבלחט"א הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון, ראש ישיבת 'פתחי עולם' בירושלים ומחשובי מרביצי התורה בבירה.
במשך השנים קנתה את שמה כמורה אהובה ונערצת בבית הספר 'אשירה' בירושלים, שם חינכה דורות של תלמידות במסירות נפש. במקביל, שימשה כרכזת מוערכת בתוכנית מיוחדת להפצת יהדות וערכים בבתי הספר ברחבי העיר.
בשנה האחרונה התפרסמה רבות כאשר הנחתה פודקאסטים פופולריים שזכו לתהודה רבה בקרב נשים ונערות, בהם עסקה בנושאי יהדות, חינוך ושידוכים, והפיצה חיזוק ואמונה בטוב טעם ודעת.
הותירה אחריה את הוריה הדגולים שיבלחט"א, אחים ואחיות, ידידות ותלמידות רבות הממאנות להתנחם מגודל האבידה הקשה.
מסע הלוויה תתקיים היום (רביעי) בירושלים.
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.
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