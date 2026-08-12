נר נשמה ( צילום: אילוסטרציה )

אסון כבד וטרגדיה קורעת לב נחתה אמש על תושבי 'רמת שלמה' בירושלים, עם הסתלקותה הפתאומית של המורה הנערצת, הבחורה החשובה מרת רבקה (ריקי) פייבלזון ע"ה, תושבת השכונה, והיא בת 32 בלבד בפטירתה.