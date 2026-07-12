הכרטיס שיקבלו העיתונאים

עשרות עיתונאים ואנשי תקשורת חרדים, מכל כלי התקשורת, צפויים להתכנס מחר (שני) במוזיאון הסבלנות בירושלים, לאירוע היסטורי של השקת 'מועצת העיתונות החרדית', אך עוד בטרם יצא כינוס היסוד לדרכו - יש ככל הנראה מי שהכינוס מפריע לו ומנסה לסכלו בכל-דרך.

ב'ערוץ 14' פרסמו ביום חמישי האחרון, "תחקיר" דרמטי, לפיו, מי שעומד בראש ארגון הכנס, הוא "איש שמאל" מובהק. בנוסף, היום הם פרסמו כתבה נוספת, בה הם טענו, כי הרב הראשי לשעבר הגאון הרב דוד לאו, ביטל את השתתפותו באירוע - בשל הכתבה שפורסמה בערוץ 14. הפרסומים שנראים לכאורה מגמתיים נגד המועצת החדשה, מעלים את השאלה מדוע יש מי שמנסים לנהל קמפיין מתוזמר נגד היוזמה ולהכתים אותה בטענות סרק פוליטיות, במקום לעסוק בבשורה המקצועית שלשמה הוקמה. אחת הדוגמאות הבוטות לקמפיין המגמתי היא הדיווח של ערוץ 14 סביב השתתפותו של הרב הראשי לשעבר, הרב דוד לאו. הערוץ מיהר לפרסם, תוך חלוקת צל"ש לעצמו, כי הרב ביטל את השתתפותו בכנס בעקבות "החשיפה" שלהם. בטוח בניצחונו? הסקר הדרמטי שידאיג את נתניהו יוני גבאי | 22:00 אלא שעיון פשוט בתגובה הרשמית של לשכת הרב (וגם לאחר שיחה עם לשכת הרב. ח"ב) חושף מציאות אחרת לחלוטין - ובעיקר מגחיך את הניסיון של הערוץ לנכס לעצמו הישג שלא קיים. מתברר כי הרב הודיע על היעדרותו ימים קודם לכן מסיבה טכנית לגמרי - הוא שוהה בחו"ל במסגרת משלחת רשמית לחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות, ובשל כך נאלץ להודיע על היעדרות מהאירוע. "העובדות הללו, מתברר, פשוט לא עניינו את מי שחיפש לייצר כותרת משחירה בכוח, ללא בדיקה בסיסית מול הגורמים הרלוונטיים טרם הפרסום. ההחלטה לקבוע עובדות ואז לבקש תגובה היא ההפך המוחלט מאתיקה עיתונאית", אומר היום ל'כיכר השבת' אחד ממארגני האירוע, "ואם בשביל זה תקום מועצת העיתונאים החרדים - דיינו".

ההזמנה לכנס

"יוזמת שמאל"? זלזול באינטליגנציה

אם לא די בסיפור על הרב לאו, הרי שהניסיון לצבוע את הכנס החשוב הזה כ"יוזמת שמאל" קורס מיד אל מול העובדות בשטח. מדובר בטענה מנותקת שכל מי שמכיר מעט את הפרטים לא מבין איך זה לא התגלה ב'תחקיר' של הערוץ המכובד.

בין הנואמים המרכזיים שיופיעו בכנס ויברכו את העיתונאים נמצאים הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן בר, איש החינוך הדגול והמוכר ויו"ר רשת 'מדעים ויהדות' הרב בן ציון נורדמן, וכן ד"ר אבישי בן חיים - מהדמויות המזוהות והבולטות ביותר עם הימין, המסורת וישראל השנייה.

אל מול רשימת הדוברים הזו, לבוא ולטעון כי מדובר בכנס בעל "אג'נדת שמאל" - זו לא רק עזות מצח של גורמים כנראה בעלי אינטרס, אלא בעיקר זלזול עמוק באינטליגנציה של הקוראים והצופים שרואים כיצד דיווחים דרמטיים ניזונים משמועות רשת מול עובדות מוצקות.

גורם במועצת העיתונאים החרדים אומר בתסכול ל'כיכר השבת' כי "מישהו במערכת הערוץ ככל הנראה סימן מטרה ומסרב לתת למציאות לבלבל אותו. במקום עיתונות, קיבלנו גורמים עלומים המנסים לחבל ביוזמות חשובות".

לדבריו, "קרן זריחה של אבי וידרמן, היא קרן שפועלת בהכוונת גדולי ישראל, וידרמן מעולם לא הסתיר את הדעות שלו, אך מעולם הן לא באו לידי ביטוי בפעילות הקרן, שהיא מקצועית לחלוטין וכך הוא פעל גם לגבי מועצת העיתונאים. חבל שערוץ 14 בחר לשתף פעולה ולתפוס צד נגד העיתונאים החרדים שמבקשים להקים לעצמם מסגרת מקצועית שתיתן להם גב, שכן בשונה מהתקשורת הכללית, אין להם כיום גב בשום מקום".

"כיכר השבת" פנה אל ערוץ 14 על מנת לקבל את תגובתם, אך עד למועד פרסום הכתבה לא התקבלה כל תגובה. לכשזו תתקבל, נכניס אותה ככתבה וכלשונה.

כינוס העיתונאים | אילוסטרציה ( צילום: AI )

הגיבוי שהעיתונאי החרדי חייב לקבל

מטרות המועצה, כפי שהוצגו שוב ושוב על ידי המארגנים, הן מקצועיות לחלוטין. בעידן שבו עיתונאים חרדים חשופים לאיומים, לתביעות השתקה וכו' שנועדו להלך עליהם אימים, המועצה באה לאחד את העיתונאים מכלל הזרמים והערוצים. המטרה היא להגן על חופש העיסוק, לספק הכרה, ולהעניק סיוע וייצוג משפטי הולם למי שעושה את עבודתו נאמנה למען הציבור.

"המועצה הזו", כך לפי מארגן הכינוס, "נחוצה היום לעיתונאי החרדי יותר מתמיד. עיתונאים אינם צריכים לחשוש מגופי תקשורת מתחרים שמנסים להכתיב להם אג'נדות ואנחנו צפויים לספק להם את ההגנה המלאה ללא כל קשר לאג'נדה כזו או אחרת".

יצוין, כי גם אתר 'כיכר השבת' ייקח חלק בכנס החשוב לצד עשרות כלי תקשורת חרדיים, תוך עמידה על משמר העיתונות המקצועית והעצמאית.