"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום בכיכר
העזתית שיקרה ונחשפה | חוק המעצרים מתקדם, הסנקציות נשארות • צפו
הקפאת מעצרי בני הישיבות אושרה בוועדה, אך הסנקציות הכלכליות נשארות בעינן | ההסלמה בין ארה"ב לאיראן מחריפה עם תקיפות וטילים במפרץ | סערה באשדוד בעקבות טעות בזיהוי של אברך | ישראל נפרדת מהסנאטור הפרו-ישראלי לינדזי גרהאם | שוב פעם נחשף השקר העזתי | וכמו תמיד התיעוד הקיצוני - אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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