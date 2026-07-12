כיכר השבת
כותרות היום בכיכר 

העזתית שיקרה ונחשפה | חוק המעצרים מתקדם, הסנקציות נשארות • צפו

הקפאת מעצרי בני הישיבות אושרה בוועדה, אך הסנקציות הכלכליות נשארות בעינן | ההסלמה בין ארה"ב לאיראן מחריפה עם תקיפות וטילים במפרץ | סערה באשדוד בעקבות טעות בזיהוי של אברך | ישראל נפרדת מהסנאטור הפרו-ישראלי לינדזי גרהאם | שוב פעם נחשף השקר העזתי  | וכמו תמיד התיעוד הקיצוני - אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

כיכר השבתבנימין נתניהוחרדיםאיראןדונלד טראמפארצות הבריתלינדזי גרהאםיוסי סרגובסקיהיום בכיכרהקפאת מעצרי בני ישיבות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהיום בכיכר:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר