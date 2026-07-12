כותרות היום בכיכר העזתית שיקרה ונחשפה | חוק המעצרים מתקדם, הסנקציות נשארות • צפו הקפאת מעצרי בני הישיבות אושרה בוועדה, אך הסנקציות הכלכליות נשארות בעינן | ההסלמה בין ארה"ב לאיראן מחריפה עם תקיפות וטילים במפרץ | סערה באשדוד בעקבות טעות בזיהוי של אברך | ישראל נפרדת מהסנאטור הפרו-ישראלי לינדזי גרהאם | שוב פעם נחשף השקר העזתי | וכמו תמיד התיעוד הקיצוני - אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:33