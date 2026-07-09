הרב קלמן בר ( צילום: דובר צה"ל )

מכתב דרמטי שיגר היום (חמישי) הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, לראש ישיבת 'שבות ישראל', הגאון רבי יהושע בן מאיר, מטלטל את המערכת ההלכתית בצה"ל ומציב קו אדום בוהק: אין מקום להיתר כללי לחלול שבת עבור פעילויות שנועדו להעלאת מורל הלוחמים.

במכתבו, לא הסתפק הרב הראשי בגיבוי הלכתי לעמדתו של הרב בן מאיר, כפי שפורטה בספרו 'יציאה לרענון ונסיעה הביתה בשבת', אלא התייחס במישרין למציאות בשטח והציב את הגבולות ההלכתיים בבהירות מוחלטת.

בנין הרבנות הראשית לישראל ( צילום: Google Street view )

"מניסיוני האישי בשירות הצבאי" הנכד העילוי מבעלזא, לצד גדולי הרבנים; תיעוד ענק מכינוס הדיין הנודע חיים רוזנבוים | 20:00 "מניסיוני האישי בשירות הצבאי", כותב הרב הראשי במכתב, "ברור כי חופשה תורמת להתרעננות, אך אין בתועלת זו כשלעצמה כדי להגדירה כפיקוח נפש המתיר חילול שבת". המסר ברור ותקיף: תועלת מבצעית או העלאת מורל אינן מצדיקות כשלעצמן היתר לחלל שבת. הרב הראשי מתריע מפני מגמה של הרחבת היתרי חילול שבת מעבר לגבולות המדויקים שהתוו חז"ל ופוסקי הדורות. כל ניסיון לתרגם "תועלת מבצעית" או "העלאת מורל" להיתר גורף, כך מבהיר הרב, נעדר יסוד הלכתי מוצק ומתעלם מהמציאות ההלכתית. בשורות המכתב ניכרת ביקורת מרומזת על הליכי קבלת ההחלטות בהקשר זה. הרב מדגיש כי נושאים בעלי השלכה ציבורית רחבה, המהווים פריצת דרך הלכתית, חייבים להגיע תחילה לשולחנם של גדולי התורה ופוסקי ההלכה, ולא להיות מונפקים כהנחיה כללית ללא אישור מראש.

הסמכות והמציאות: מה התפקיד של רבני היחידות?

כדי למנוע אי-הבנות, הקפיד הרב הראשי לציין כי דבריו אינם מכוונים לפגוע ברבני היחידות והגדודים, שעושים עבודת קודש. הוא מבהיר כי תפקידם של רבני הצבא הוא ליישם את ההכרעות בשטח בהתאם למציאות המבצעית, אך קביעת "המדיניות ההלכתית העקרונית" – היא סמכות בלעדית של גדולי הפוסקים.

המכתב מגיע בעקבות המהלכים האחרונים בעולם הכשרות, שם הרבנות הראשית הבהירה את סמכותה בקביעת מדיניות הלכתית. גם במקרה זה, המסר שיוצא היום מהרבנות הראשית הוא חד: השבת אינה נתונה לשיקולים תועלתניים, וסמכות ההכרעה בשאלות העקרוניות הללו נותרת בידי גדולי התורה בלבד.

המכתב מהווה אבן דרך משמעותית בהגדרת הגבולות ההלכתיים במערכת הצבאית, ומעמיד את השאלה המרכזית: מי קובע את המדיניות ההלכתית בנושאים עקרוניים – רבני השטח או גדולי הפוסקים? התשובה של הרב הראשי ברורה ומחייבת.