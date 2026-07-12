סערה בשכונת גן הדסים במודיעין עילית: תושבים רבים יוצאים נגד החלטת העירייה, שלטענתם מתכננת להקצות מבנה חינוך חדש שנבנה בלב השכונה לתלמידות מחוץ לאזור, בעוד בנות השכונה עצמן ממשיכות ללמוד במוסדות חינוך מרוחקים ונאלצות להגיע אליהם מדי יום באוטובוסים.

לדברי התושבים, השכונה מונה כיום בין 1,200 ל־2,000 משפחות, אך למרות הגידול המשמעותי באוכלוסייה, מבנה החינוך החדש, המיועד לקליטת כ־1,000 תלמידות, אינו צפוי לשמש את ילדות השכונה.

לטענתם, המשמעות היא שמדי בוקר ייכנסו לשכונה מאות כלי רכב, הסעות ואוטובוסים, בעוד בנות השכונה ימשיכו לצאת ממנה בדרכן למוסדות חינוך מרוחקים.

“כל בוקר מחדש הוא סיוט”

רחל ד’, אם לשלוש בנות, מספרת בשיחה עם “כיכר השבת”: “כל בוקר מחדש הוא סיוט מורט עצבים. במקום שהבנות שלי ירדו מהבית וילכו בבטחה למבנה שנבנה ליד הבית, אני נאלצת לשלוח אותן למסע ארוך לעבר שכונה אחרת. הן צריכות לחצות כבישים ראשיים וצמתים סואנים. הלב שלי מחסיר פעימה בכל יום מחדש עד שאני יודעת שהן הגיעו בשלום.”

לדבריה, “הבטיחו לנו שכונה מותאמת למשפחות, אבל בפועל מתעלמים לחלוטין מהביטחון הבסיסי של הילדים שלנו.”

יוסי ק’, תושב השכונה וחבר בוועד הפעולה, אומר ל“כיכר השבת” כי השכונה כבר כיום מתקשה להתמודד עם עומסי התנועה.

“השכונה שלנו כבר עכשיו נמצאת על סף פיצוץ תחבורתי. הרחובות צרים, החניות מלאות, ובשעות הבוקר יש כאן פקקים שמשתקים את האזור. הרעיון להזרים לכאן מדי יום הסעות ואוטובוסים של תלמידות מבחוץ הוא פשוט ניתוק מוחלט מהשטח.”

לדבריו, “אנחנו לא נגד אף קהילה. אבל מוסד חינוכי שנבנה בלב השכונה צריך קודם כול לשרת את ילדי השכונה ולא ליצור כאוס תחבורתי במודע.”

במקביל, ל“כיכר השבת” נודע כי בימים האחרונים החלו תושבי השכונה להחתים תושבים על מכתב מחאה נגד ההחלטה, ובכוונתם לפנות לעירייה ולגורמי התכנון בדרישה לשנות את ההקצאה כך שמבנה החינוך ישמש את ילדי השכונה.

יצויין כי פנינו לעיריית מודיעין עילית לקבלת תגובה, וכי לפי שעה זו מסרבת להשיב ולא העבירה תגובה.