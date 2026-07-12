כיכר השבת
תושבים זועמים

המבנה החדש שגרם למהומה בעיר החרדית: "לא נשתוק על האבסורד הזה, הלב שלי מחסיר פעימה"

תושבים במודיעין עילית טוענים כי העירייה מתכננת להקצות מבנה חינוך חדש בלב השכונה לתלמידות מחוץ לאזור, בעוד בנות השכונה עצמן ממשיכות ללמוד במוסדות מרוחקים | לטענתם, המהלך צפוי להחריף עומסי תנועה ולפגוע בבטיחות.  במקביל עשרות תושבים חתמו על מכתב מחאה נגד ההחלטה (אקטואלי)

4תגובות
המבנה שעורר סערה
המבנה שעורר סערה| צילום: צילום: באדיבות המצלם

סערה בשכונת גן הדסים במודיעין עילית: תושבים רבים יוצאים נגד החלטת העירייה, שלטענתם מתכננת להקצות מבנה חינוך חדש שנבנה בלב השכונה לתלמידות מחוץ לאזור, בעוד בנות השכונה עצמן ממשיכות ללמוד במוסדות חינוך מרוחקים ונאלצות להגיע אליהם מדי יום באוטובוסים.

לדברי התושבים, השכונה מונה כיום בין 1,200 ל־2,000 משפחות, אך למרות הגידול המשמעותי באוכלוסייה, מבנה החינוך החדש, המיועד לקליטת כ־1,000 תלמידות, אינו צפוי לשמש את ילדות השכונה.

לטענתם, המשמעות היא שמדי בוקר ייכנסו לשכונה מאות כלי רכב, הסעות ואוטובוסים, בעוד בנות השכונה ימשיכו לצאת ממנה בדרכן למוסדות חינוך מרוחקים.

“כל בוקר מחדש הוא סיוט”

רחל ד’, אם לשלוש בנות, מספרת בשיחה עם “כיכר השבת”: “כל בוקר מחדש הוא סיוט מורט עצבים. במקום שהבנות שלי ירדו מהבית וילכו בבטחה למבנה שנבנה ליד הבית, אני נאלצת לשלוח אותן למסע ארוך לעבר שכונה אחרת. הן צריכות לחצות כבישים ראשיים וצמתים סואנים. הלב שלי מחסיר פעימה בכל יום מחדש עד שאני יודעת שהן הגיעו בשלום.”

לדבריה, “הבטיחו לנו שכונה מותאמת למשפחות, אבל בפועל מתעלמים לחלוטין מהביטחון הבסיסי של הילדים שלנו.”

יוסי ק’, תושב השכונה וחבר בוועד הפעולה, אומר ל“כיכר השבת” כי השכונה כבר כיום מתקשה להתמודד עם עומסי התנועה.

“השכונה שלנו כבר עכשיו נמצאת על סף פיצוץ תחבורתי. הרחובות צרים, החניות מלאות, ובשעות הבוקר יש כאן פקקים שמשתקים את האזור. הרעיון להזרים לכאן מדי יום הסעות ואוטובוסים של תלמידות מבחוץ הוא פשוט ניתוק מוחלט מהשטח.”

לדבריו, “אנחנו לא נגד אף קהילה. אבל מוסד חינוכי שנבנה בלב השכונה צריך קודם כול לשרת את ילדי השכונה ולא ליצור כאוס תחבורתי במודע.”

במקביל, ל“כיכר השבת” נודע כי בימים האחרונים החלו תושבי השכונה להחתים תושבים על מכתב מחאה נגד ההחלטה, ובכוונתם לפנות לעירייה ולגורמי התכנון בדרישה לשנות את ההקצאה כך שמבנה החינוך ישמש את ילדי השכונה.

יצויין כי פנינו לעיריית מודיעין עילית לקבלת תגובה, וכי לפי שעה זו מסרבת להשיב ולא העבירה תגובה.

מודיעין עיליתעומסי תנועהגן הדסיםמוסדות חינוך חרדיים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
התושבים אולי צודקים אבל בכל עיר מפוזרים מאות בניינים של בתי ספר שלומדים בהם אלפי תלמידים שלא גרים בסמיכות לבתי הספר למשל לומדי ישיבת פונוביז גרים באזור פונוביז? לומדי חברון גרים בגבעת מרדכי? לומדי בתי הספר של חינוך מיוחד בכל הארץ גרים באזור בית הספר?
משה
טמבל! ישיבת פוניבז' וישיבת חברון הם במנים פרטיים על שטחים פרטיים! המבנה המדובר במודיעין עילית הוא מבנה צבורי בשטח צבורי! אבל תושבי מודיעין עילית יקבלו את גוטרמן גם בקדנציה הבאה רק בגלל שהם פראיירים!!! שיפסיקו להצביע לו רק בשביל אינטרסים של בכירי דגל ו'אנשי הבית' הבאים כל פעם בתורם.
מה הקשר?
2
לישיבת מיר בירושלים מגיעים כל יום אלפי אברכים מכל העיר והפריפריה, והעומסים קטסטרופה השכנים סובלים מחוסר חניה קשה אין מה לעשות.
אברמלה
1
גם זה של קרלין?
חסיד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר