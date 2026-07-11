הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א בחר בשיעורו האחרון להעניק "ציון" מפתיע לסיכויי החזרה בתשובה של בכירי המערכת הפוליטית בישראל. הניתוח שלו, כדרכו, היה חד וישיר – ולא הותיר מקום לספק, לפחות לא כשמדובר בראש הממשלה.

במהלך השיעור השבועי, התייחס הראש"ל למציאות המורכבת בישראל והודה בפתיחות: "אנחנו נמצאים במדינה חילונית, לא מדינה חרדית". עם זאת, הדגיש כי השאיפה היא תמיד להביא עוד ועוד יהודים לדרך התורה. "אנחנו פועלים שכולם יחזרו בתשובה, ויש כאלו שבאמת עושים זאת", ציין.

"מה שייך? אין שום סיכוי"

אולם כשעבר הרב לניתוח הדמויות הפוליטיות המרכזיות, הטון הפך לביקורתי במיוחד. כשנשאל על ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגר"י יוסף לא השאיר פתח לספק: "מה שייך? מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזור בתשובה".

הדברים החדים של הראש"ל משקפים את עמדתו הברורה כלפי ראש הממשלה, שבעבר כבר ביקר את התנהלותו בנושאים שונים. יצוין כי בשבוע שעבר שיגר הגר"י יוסף מכתב חריף ליו"ר ש"ס אריה דרעי, בו הדגיש את העיקרון "תן לי יבנה וחכמיה" וקבע כי אין לסכן את חוק יסוד לימוד תורה וחוק הכשרות.

איזנקוט – הפתעה על המפה

לעומת זאת, באופן מפתיע ומסקרן, הרב סימן דמות אחרת לגמרי על המפה הפוליטית. כשעלה שמו של חבר הכנסת גדי איזנקוט, הרב הביע הערכה שונה לחלוטין לגבי פוטנציאל ההתקרבות שלו למסורת: "לאייזנקוט יש אולי כן לחזור בתשובה", פסק הרב.

הדברים מעניינים במיוחד לאור העובדה שאיזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, העניק לאחרונה ריאיון בלעדי ל'כיכר השבת' בו ניסה לפנות ישירות לציבור החרדי ולמצביעי ש"ס. בריאיון הוא הדגיש כי גדל בבית מסורתי ומעריך את לימוד התורה, תוך שהוא מציג עמדה מתונה יותר מחבריו לגוש בנושא הגיוס.

הדים נרחבים במערכת הפוליטית

הדברים שנאמרו במסגרת השיעור השבועי עוררו כבר בשעות האחרונות הדים נרחבים. בעוד המערכת הפוליטית עסוקה בדרך כלל בסקרים ובקואליציות, הראשון לציון בחר להעמיד מראה רוחנית מול הבכירים, עם תחזית שמשלבת רוחניות ופוליטיקה בדרכו הייחודית.