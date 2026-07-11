כיכר השבת
פצצה פוליטית

הראשון לציון הגר"י יוסף: "אין סיכוי שנתניהו יחזור בתשובה – אצל איזנקוט זה אפשרי"

במהלך שיעורו השבועי, הטיל הראשון לציון הגר"י יוסף פצצה פוליטית ועורר סערה. הרב ניתח את סיכויי החזרה בתשובה של בכירי המערכת, פסל על הסף את נתניהו, אך סימן דווקא את גדי אייזנקוט כמי שיכול להפתיע (חרדים)

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הראשון לציון הגר"י יוסף בשיעורו
הראשון לציון הגר"י יוסף בשיעורו| צילום: צילום: דר וסוחרת הפקות

הראשון לציון הגאון רבי שליט"א בחר בשיעורו האחרון להעניק "ציון" מפתיע לסיכויי החזרה בתשובה של בכירי המערכת הפוליטית בישראל. הניתוח שלו, כדרכו, היה חד וישיר – ולא הותיר מקום לספק, לפחות לא כשמדובר בראש הממשלה.

במהלך השיעור השבועי, התייחס הראש"ל למציאות המורכבת בישראל והודה בפתיחות: "אנחנו נמצאים במדינה חילונית, לא מדינה חרדית". עם זאת, הדגיש כי השאיפה היא תמיד להביא עוד ועוד יהודים לדרך התורה. "אנחנו פועלים שכולם יחזרו בתשובה, ויש כאלו שבאמת עושים זאת", ציין.

"מה שייך? אין שום סיכוי"

אולם כשעבר הרב לניתוח הדמויות הפוליטיות המרכזיות, הטון הפך לביקורתי במיוחד. כשנשאל על ראש הממשלה , הגר"י יוסף לא השאיר פתח לספק: "מה שייך? מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזור בתשובה".

הדברים החדים של הראש"ל משקפים את עמדתו הברורה כלפי ראש הממשלה, שבעבר כבר ביקר את התנהלותו בנושאים שונים. יצוין כי בשבוע שעבר שיגר הגר"י יוסף מכתב חריף ליו"ר ש"ס אריה דרעי, בו הדגיש את העיקרון "תן לי יבנה וחכמיה" וקבע כי אין לסכן את חוק יסוד לימוד תורה וחוק הכשרות.

איזנקוט – הפתעה על המפה

לעומת זאת, באופן מפתיע ומסקרן, הרב סימן דמות אחרת לגמרי על המפה הפוליטית. כשעלה שמו של חבר הכנסת גדי איזנקוט, הרב הביע הערכה שונה לחלוטין לגבי פוטנציאל ההתקרבות שלו למסורת: "לאייזנקוט יש אולי כן לחזור בתשובה", פסק הרב.

הדברים מעניינים במיוחד לאור העובדה שאיזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, העניק לאחרונה ריאיון בלעדי ל'כיכר השבת' בו ניסה לפנות ישירות לציבור החרדי ולמצביעי ש"ס. בריאיון הוא הדגיש כי גדל בבית מסורתי ומעריך את לימוד התורה, תוך שהוא מציג עמדה מתונה יותר מחבריו לגוש בנושא הגיוס.

הדים נרחבים במערכת הפוליטית

הדברים שנאמרו במסגרת השיעור השבועי עוררו כבר בשעות האחרונות הדים נרחבים. בעוד המערכת הפוליטית עסוקה בדרך כלל בסקרים ובקואליציות, בחר להעמיד מראה רוחנית מול הבכירים, עם תחזית שמשלבת רוחניות ופוליטיקה בדרכו הייחודית.

בנימין נתניהוהרב יצחק יוסףהראשון לציוןחזרה בתשובההשיעור השבועיגדי איזנקוט

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7
גדול הדור אלק..
יוסי באר שבע
גדול הדור ממש ובגדול
תשאר בבאר שבע
6
אייזנקוט ...ביטון במקור
מקסים
5
אוסלו ב? אני לא מופתע
שס
4
הדברים פה ברורים לכל מי שעוקב אחרי המערכת, הציבור שלנו כבר שבע מהבטחות שווא של הליכוד לאורך השנים. הגיע הזמן להבין שדווקא מהכיוונים הכי לא צפויים, כמו אנשי צבא לשעבר, יכולה לצמוח הערכה אמיתית לעולם התורה.
אברהם
3
אצלנו מעריכים פשטות, ואייזנקוט באמת משדר משהו נקי ואמיתי יותר מכל השאר בממשלה. ביבי כבר עבר הכל בחיים ולא ישתנה, אבל פה יש סיכוי קטן שזה יקרה, הרב רואה דברים שאנחנו לא מבינים בכלל.
יחיאל
2
חבר'ה, בלי לחץ, הכל מאת השם יתברך והרב רק מראה לנו כמה אסור להתייאש מאף יהודי בעולם. ביבי נעול בתוך התפיסה שלו, אבל אייזנקוט נראה אדם שפשוט מחפש אהבה ואמת, ומי שמחפש בסוף מוצא את בורא עולם.
רוני
1
פוליטיקה היא אמנות האינטרסים אייזנקוט הגיע להתראיין בכלי תקשורת חרדי מוביל בתקופה שבה נושא הגיוס והיחסים בין הגושים מתוחים מאוד פנייה לציבור המסורתי והחרדי, הדגשת השורשים מהבית והצגת עמדה מתונה, הן דרכים קלאסיות לקרוץ למצביעים מהצד השני של המפה או לפחות לרכך את האנטיגוניזם כלפיו. במובן הזה, אפשר לרא
מאיה

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