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השר הבכיר מזהיר: "יש תרחיש אמיתי שטורקיה תתקוף את מדינת ישראל"

השר עמיחי שיקלי מזהיר היום בריאיון לכאן חדשות, כי "אני עוקב מקרוב אחרי ההתבטאויות בחודשים אחרונים ישנו תרחיש שטורקיה תפעל צבאית נגד ישראל אפשרי בהחלט" (חדשות בעולם)

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השר שיקלי וטראמפ (צילום: שאטרסטוק)

השר עמיחי שיקלי מהליכוד התייחס היום (חמישי) לשפל ביחסים עם טורקיה בריאיון לכאן חדשות. שיקלי אמר כי תרחיש שטורקיה תפעל צבאית נגד ישראל הוא "אפשרי בהחלט". "כל הידידות הזאת של עם ארדואן מבחינתנו היא בעייתית מאוד, גם של נאט"ו", הבהיר השר.

"אנחנו למדנו שכדאי מאוד להקשיב למה שאומרים מנהיגים בעולם ולמה שאומרים אויבים של מדינת ישראל", הוסיף שיקלי. "כאשר שר החוץ הטורקי הקאן פידאן אומר שישראל היא נטל על האנושות, שהאנושות כבר לא יכולה לשאת זאת, אז זו אמירה מאוד מאוד חמורה".

שיקלי טען כי בישראל רואים בדבריו של טראמפ דווקא הישג מדיני. "לא הייתה הצהרה שהוא יעניק להם מטוסי F-35, וזה במידה רבה הישג משמעותי של ראש הממשלה שלא הסתיר את דעתו, וגם של יוון וקפריסין שלחצו מאוד חזק", אמר השר.

כזכור, במקביל לפגישת המנהיגים באנקרה והשיח על מכירת F-35 לארדואן, מתח ביקורת בריאיון לתקשורת האמריקנית: "טורקיה היא לא מודל לבעלת ברית של ארה"ב, היא לא יציבה".

"מעולם לא שמעתי התבטאויות כאלה"

השר שיקלי הדגיש כי הרטוריקה הקשה של טורקיה נגד ישראל אינה תופעה חדשה, אך הגיעה לרמות חסרות תקדים. "אני עוקב מקרוב אחרי ההתבטאויות בחודשים אחרונים, ומה שאנחנו רואים לא דומה לכלום. מעולם לא שמעתי את הטורקים אומרים 'יש לנו כוונה לשחרר את ירושלים' עד לחודשים האחרונים, 'לעשות מה שעשינו בסוריה גם בישראל'. לא היו התבטאויות כאלה", הבהיר.

יצוין כי היחסים בין ישראל לטורקיה נמצאים בשפל עמוק מזה שנים. ארדואן תקף שוב ושוב את ישראל בלשון חריפה, כאשר לאחרונה הוא אמר כי "תקיפות ישראל בסוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות על טורקיה". ראש הממשלה נתניהו הגיב אז: "הרודן האנטישמי ארדואן שמבצע רצח עם בכורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל".

חשיפתו של טראמפ מעלה שאלות קשות על עומק האיום הטורקי על ישראל, ועל התפקיד המכריע שממלאת ארצות הברית בריסון ארדואן. עדכונים נוספים בהמשך.

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3
מתי שר הופך לבכיר?
אליהו
זה מה שמעניין אותך? ולא הדברים האמיתייים שהוא אומר?
אלי
2
אם טורקיה תתקוף, לא תהיה לה הגנה של נאט"ו, וישראל עלולה להשתמש בנשק גרעיני שאין לה... חה...
מרדכי היהודי
1
אם הוא לא יפזר איומים, איך יזכרו שהוא קיים בכלל ?
שני

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