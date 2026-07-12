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חילופי האש נמשכים | דיווח: איראן השמידה משגר אמריקני - ארה"ב פתחה בתקיפות חדשות

ארה"ב ואיראן פתחו אחר הצהריים בסדרת מתקפות הדדיות חדשות, כך עולה מדיווחים בעולם | איראן תקפה משגרים אמריקנים בכווית ופתחה באש לעבר ספינות במצר הורמוז | במקביל, דיווחים על סדרת פיצוצים באי קאשם ובבנדר עבאס, ככל הנראה בעקבות תקיפות אמריקניות (חדשות)

פתחה אחר הצהריים (ראשון) בסדרת מתקפות חדשה לעבר בסיסים אמריקנים בכווית, כך עולה מדיווחים.

גורמים איראנים טוענים כי משמרות המהפכה שיגרו מספר טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקנים בכווית, והשמידו בהצלחה משגר טילים מסוג ATACMS.

במקביל, באיראן דווח על סדרת פיצוצים בבנדר עבאס ובאי קאשם, כאשר ההערכה היא כי פתחה בסדרת מתקפות מחודשת.

בשלב זה לא ברור אם מדובר בפעולה אמריקנית או בירי נקם של מדינות המפרץ שספגו ירי איראני לאורך הלילה.

לפי הדיווחים, יותר מ-10 פיצוצים דווחו על ידי תושבים באי קשם.

הפצצות אמריקניות באי קאשם, היום

משמרות המהפכה הודיעו לפני זמן קצר כי פתחו באש לעבר ספינות נוספות שניסו לעבור את המצרים בלא קבלת אישור של משמרות המהפכה.

הירי בין הצדדים צפוי להימשך אל תוך הלילה.

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