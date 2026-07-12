בשורה היסטורית לשמירת קברי אבות בפולין הושגה בשבוע שעבר בפגישה מיוחדת שנערכה יחד עם ראש העיר ראדזימין, בה הצהיר כי יפעל לגדר מחדש את כל שטח בית החיים היהודי בעיר שהפך ברבות הימים לכביש וגינה כשלדאבון לב המקום נרמס תחת העוברים ושבים.

במרכז בית החיים מוצב אוהלו המחודש של הרה"ק רבי שלמה יהושע דוד מראדזימין זצ"ל, בנו חביבו של הסבא קדישא פועל הישועות הרה"ק רבי יעקב אריה מראדזימין זצ"ל שחי ופעל בעיר ומקום מנוחתו כבוד בוורשא.

בתקופת השואה הנוראה החריבו הנאצים ימ"ש את בית הקברות מקצה לקצה וחיללו את עצמות היהודים רח"ל. בשנת תשמ"ה עת החלו בשיקום ציוני הקדושים ברחבי פולין, פעל נכדו האדמו"ר מגור לאתר גם את מקום ציונו של זקנו הרה"ק רבי שלמה יהושע דוד זצ"ל, גידרו את המקום המשוער בו העידו כי נקבר וכן לפי סימנים שאותרו כקשורים למקום האוהל, כך הוקם אוהל חדש וראוי לשמו.

השיירות המצויות של יהודים שבאו להתפלל במקום לצד מאמצי העסקנים הביאו לכך שהאוהל המחודש נשמר היטב, אך המתחם שמסביבו ששימש כאמור כבית החיים לא נשמר. השטח הפך לכביש וגינה לתושבי האזור, כשהעוסקים בנושא ניסו שוב ושוב לקדם את גידור השטח אך לשווא.

בשבוע שעבר חל מפנה דרמטי כאשר בנו של האדמו"ר מגור, הרה"צ ישראל מנחם אלתר, הגיע בראשות משלחת נכבדת לפגישה מיוחדת עם ראש העיר מר קשישטוף צ'אצ'ינסקי, במהלכה הצליחו להגיע לסיכום ההיסטורי לפיו העירייה המקומית תפעל לקדם את הגידור בכל המרחב בו שכנו קברי היהודים במקום.

למשלחת הצטרפו ראש ישיבת שפת אמת הגה"ח רבי משה חיים דנדרוביץ, ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, מנכ"ל משרד השיכון יהודה מורגנשטרן והעסקן הרב שלמה קופולוביץ שידיו רב לו בשימור וקימום ציוני הקודש של ראדזימין.

הג"ר משה חיים דנדרוביץ שדיבר בשפה האנגלית תיאר ברגש רב כיצד בכל הדורות פעלו יהודים לשמור את קדושת קברי אבותיהם, עוד מימיהם של אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב. ראש העיר התרגש מאוד כשהרב דנדרוביץ דיבר בלהט על מסירות הנפש של יהודים בנושא ועל הברכה שזה גורם לעיר, ור"ע בני ברק חנוך זייברט סיפר לו כי העיר היחידה בה מונצח שמה של העיר ראדזימין היא העיר בני ברק בה יש רחוב על שמו של האדמו"ר הקדוש מראדזימין זיע"א.

העסקן הרב שלמה קופולוביץ הפתיע את ראש העיר מר צ'אצ'ינסקי עמו הוא מצוי בקשר ארוך בעניינים אלה, כשהגיש לו מכתב אישי מבית נשיא המדינה יצחק הרצוג בו ביקש הנשיא לפעול לטובת שימור בית החיים היהודי בעיר, כשהנשיא מוסיף ומזמינו לביקור בארץ כאורחו האישי.

ראש העיר התרגש מאוד מהמחווה האישית והבטיח כי יעשה הכל כדי לקדם במהירות את בקשת המשלחת, וכבר במקום נקבעה פגישת עבודה של צוותי המקצוע עם הרב שלמה קופולוביץ לטיפול מהיר ויעיל, כשהתקווה היא לצלוח את המשוכה הבירוקרטית במהירות למען כבוד שוכני עפר.