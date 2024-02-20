הגוף והנפש זקוקים למנוחה אמיתית - ולא רק כפינוק, אלא ממש כתרופה | מחקרים מראים שחופשה טובה יכולה לשפר את הבריאות, להפחית סטרס, לחדד את החשיבה ולחזק את המערכת החיסונית, הן אינן מותרות אלא הכרח ביולוגי ואנושי (בריאות)
ילדי החופשה אינם כילדי כל השנה, הם שונים. יש להם רצונות אחרים, קשיים אחרים, אתגרים מסוג אחר ורצון אדיר לחופש. אתגרים לא קטנים עומדים גם בפני ההורים בימי החופשה הללו * מנוחה פוקס בטורה השבועי על ילד שנשאר בבית ולא נרשם לקייטנה, או מכיוון שלא רוצה ללכת לשם, או כי הוריו החליטו שלא ילך (החופש הגדול)
האם יש מילה שיכולה לתאר את כל נשות ישראל כמעט ללא יוצא מן הכלל? כן. אנחנו עייפות. אנחנו מתעוררות עייפות בבוקר, מגיעות לעבודה עוד יותר עייפות, בכוחות האחרונים מביאות את עצמנו הביתה ומטפלות בילדים ונופלות לישון על סף אפיסת כוחות
חילונים הקימו אתר חדש ובו רשימת העסקים הפתוחים בשבת. מקימי האתר "שבתOPEN" הגדירו אותו "פורטל עסקים, פעילויות ושירותים העובדים בשבת". למרבה הבושה שרבבו בשם האתר את שם היום הקדוש - יום השבת * לציבור שומרי השבת, האתר הזה דווקא מסייע: בואו לראות מי מחלל את השבת בפהרסיה