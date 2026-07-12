ברוב פאר והדר נערך מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים למצטייני הישיבה לצעירים קרעטשניף בקרית גת, לאחר שנבחנו בהצלחה מרובה על תלמודם מס' פסחים בהבנה נפלאה.

המעמד נערך באולם שע"י מתנ"ס 'מעלה' בעיר - בראשות נשיא הישיבה האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת, ובהשתתפות רבני וצוות הישיבה, התלמידים חתני התורה והוריהם החשובים שבאו לרוות נחת בשמחת צאצאיהם ולחזות בהצלחתם הגדולה בעלייתם על מעלות התורה והחסידות.

במעמד נשאו דברים, יו"ר הנהלת הישיבה הר"ר יונה באש. ראש הישיבה הגה"ח ר' זאב זילברשטיין. הרה"ג ר' חיים שלום דייטש, חתן האדמו"ר. המנהל הרוחני הרה"ג ר' יוסף חיים שיינברגר. הרה"ג רבי מאיר גליק. ר"מ הישיבה הרה"ג ר' יהושע העשיל ראטה.

את המשא המרכזי נשא נשיא הישיבה, האדמו"ר מקרעטשניף – קרית גת ששיבח את הבחורים שהכרת פניהם ענתה בהם כי זרע ברך ה' ויראתם קודמת לחכמתם.

בסיום דברות הקודש חילק האדמו"ר תעודות ופרסים יקרי ערך לתלמידים המצטיינים.