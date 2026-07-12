נתניהו עם הסנאטור לינדזי גרהאם ( צילום: חיים צח לע"מ )

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם, שנחשב לאחד מתומכיה הבולטים ביותר של ישראל בקונגרס האמריקני ולמקורבו הבכיר של הנשיא דונלד טראמפ, הלך לעולמו במפתיע בגיל 71. לשכתו פרסמה הבוקר (יום א') הודעה ברשת X לפיה הסנאטור נפטר בערב שבת מאירוע רפואי פתאומי.

"בערב שבת 11 ביולי הסנאטור לינדזי גרהאם הלך לעולמו ממחלה מהירה ופתאומית", נכתב בהודעה הרשמית. "משפחתו מעריכה את התפילות ומבקשת פרטיות בתקופה הקשה הזו". על פי דיווחים בתקשורת האמריקנית, הסנאטור לקה בלבו. מותו של גראהם התקבל בהלם בארצות הברית ומחוצה לה, שכן רק בסוף השבוע האחרון שב מביקור באוקראינה שם נפגש עם נשיא המדינה וולודימיר זלנסקי. ברשת NBC דיווחו כי בשבת בערב הגיעו לביתו בוושינגטון צוותי חירום בשל דיווח על דום לב, וכעבור כ-25 דקות דיווחו שמתבצעות במקום פעולות החייאה.

הקונגרס בארה"ב

תמיכה בלתי מתפשרת בישראל

גראהם, שייצג את מדינת דרום קרוליינה בסנאט האמריקני במשך עשרות שנים, היה דמות מרכזית בעיצוב המדיניות האמריקנית כלפי המזרח התיכון. תמיכתו בישראל בלטה במיוחד מאז מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר 2023, אז התייצב באופן מובהק לצד הממשלה והעניק גיבוי מלא לפעולות צה"ל ברצועת עזה.

הסנאטור ביקר בישראל מספר פעמים במהלך המלחמה כדי להביע סולידריות, והדגיש באופן עקבי כי לישראל יש הזכות והחובה להשמיד את ארגון הטרור חמאס. במסדרונות הסנאט ובראיונות לתקשורת הדף גראהם ביקורת בינלאומית על התנהלות ישראל במלחמה, התנגד בתוקף לקריאות להפסקת אש, והוביל יוזמות חקיקה להבטחת המשך הסיוע הצבאי ללא התניות.

כידוע, גראהם נודע כאחד האנשים הקרובים ביותר לנשיא טראמפ בקונגרס, ושימש כיועץ בלתי רשמי בסוגיות ביטחוניות ומדיניות חוץ. במהלך השבועות האחרונים היה מעורב באופן אינטנסיבי בניסיונות לעצב את המדיניות האמריקנית כלפי איראן.

הסנאטור בכותל ( צילום: הקרן למורשת הכותל )

טראמפ ונתניהו: "איבדנו ידיד גדול"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב בצער עמוק: "הסנאטור לינדזי גראהם, אחד האנשים והסנאטורים הגדולים ביותר שהכרתי אי פעם, מת! הוא תמיד עבד, והיה פטריוט אמריקאי אמיתי. לינדזי יחסר מאוד!!! פרטים וסידורים יבואו בהמשך. כל כך עצוב!"

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר: "שרה ואני מתאבלים עם העם האמריקאי על אובדן חברינו היקר, הסנאטור לינדזי גרהם. בפגישתנו האחרונה אמרתי, 'לינדזי הוא חבר גדול של ישראל וחבר יקר שלי. אין לנו חבר טוב יותר'. לינדזי הבין שביטחון ישראל וארה"ב הם בלתי נפרדים. הוא הקדיש את חייו להגנה על אמריקה, לחיזוק הברית שלנו ולעמידה על העולם החופשי. ישראל איבדה אחת מחבריה הגדולים ביותר. אמריקה איבדה פטריוט גדול. אני איבדתי חבר אהוב".

גראהם עם הנשיא טראמפ ( צילום: מתוך הטוויטר של גראהם )

גל תגובות במערכת הפוליטית הישראלית

שר החוץ גדעון סער מסר: "המום ועצוב מפטירתו הפתאומית של ידידי, הסנאטור לינדזי גראהם. קראתי לו תמיד 'הסנאטור הטוב ביותר'. הסנאטור גראהם היה מגדולי הידידים של ישראל והעם היהודי בארה"ב ובעולם כולו. לינדזי היה אדם עם לב ענק וקסם אישי נדיר. הוא ניחן בראייה בהירה של המציאות ומחויבות אמת לערכים. עזה היתה תמיכתו בישראל וביטחונה. מדינת ישראל איבדה ידיד ענק. ישראל לא תשכח אותך, חבר".

נשיא המדינה יצחק הרצוג הביע כאב: "קיבלתי בתדהמה ובכאב את הידיעה על פטירתו הפתאומית של ידידי היקר, ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקאי גדול, הסנאטור האמריקאי לינדזי גראהם. הסנאטור גראהם היה מגדלור של בהירות מוסרית ומנהיג אמיתי של השותפות בין ארצות הברית לישראל. לעולם לא נשכח כיצד עמד לצד העם בישראל".

מותו של גראהם משאיר חלל משמעתי בסנאט האמריקני. ערב פטירתו היו בסנאט 53 מושבים בידי המפלגה הרפובליקנית ו-47 בידי הדמוקרטים והעצמאיים. כעת מאבד טראמפ אצבע בטוחה בהצבעות, מה שמקטין את מרחב התמרון שלו בקידום יוזמות מדיניות ובאישור מינויים של בכירים. המושב של גראהם יישאר ריק עד שמושל דרום קרוליינה ימנה לו מחליף זמני.