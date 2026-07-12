כיכר השבת
"איזנקוט יהודי חם"

הראשון לציון הגר"י יוסף: "נתניהו שקרן; איזנקוט יכול להיות ראש הממשלה"

הראש"ל הגר"י יוסף במהלך שיחה סגורה בשבת: "אפשר שנלך עם איזנקוט בבחירות" • הסביר: "הוא אדם טוב, יהודי חם, אוהב לומדי תורה" | התבטאות חריפה נגד נתניהו: "רימה אותנו, אי אפשר לסמוך עליו" (חרדים)

17תגובות
הראש"ל הגר"י יוסף ואיזנקוט (צילום: כיכר השבת)

הראשון לציון הגאון רבי הטיל השבת פצצה פוליטית במהלך שיחה סגורה, כשהתבטא בגלוי על העדפתו את גדי איזנקוט כמועמד לראשות הממשלה. "אפשר שנלך עם איזנקוט בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא", התבטא הראש"ל, על פי דיווחו של מרדכי הלפרין בגל"צ.

הראש"ל הוסיף והבהיר כי יאמר את הדברים פומבית לקראת הבחירות. "גדי איזנקוט הוא אדם טוב, יהודי חם, הוא אוהב את לומדי התורה - סבתא שלו הצביעה ש"ס ורצתה שהוא יהיה רב, זה אמנם לא קרה אבל אפשר לסמוך עליו", ציין הגר"י יוסף.

דברים אלו מקבלים משנה תוקף לאור העובדה שבשיעורו האחרון התייחס הראש"ל לסיכויי החזרה בתשובה של בכירי המערכת הפוליטית. כשנשאל על ראש הממשלה , הגר"י יוסף השיב בחריפות: "מה שייך? מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזור בתשובה". לעומת זאת, דווקא את איזנקוט סימן הראש"ל כמי שיכול להפתיע בנושא זה.

ביקורת חריפה על נתניהו

הגר"י יוסף הסביר את הסיבה לתמיכתו באיזנקוט על פני נתניהו במילים ברורות: "נתניהו רימה אותנו בחוק הגיוס ובעוד דברים, אי אפשר לסמוך עליו, הוא אדם שקרן". דברים אלו משקפים את מצטבר האכזבות של עולם התורה מהתנהלותו של ראש הממשלה בנושאים הרגישים לציבור החרדי.

איזנקוט על ש"ס בריאיון בלעדי ל'כיכר השבת'| צפו
איזנקוט על ש"ס בריאיון בלעדי ל'כיכר השבת'| צפו

כזכור, בריאיון בלעדי ל'כיכר השבת', התבטא יו"ר ישר! גדי איזנקוט: "חלק גדול ממצביעי ש"ס משרתים בצבא, ראיתי אותם כרמטכ"ל. רואה בש"ס מפלגה שמשרתת ומשולבת. ש"ס מפלגה עם מרכיבים ציוניים רחבים מאוד. רואה בש"ס שותפה בתנאי שהיא תצהיר על שלושת עקרונות היסוד שלנו, העקרון של הגיוס חייב להתקבל. ש"ס זו מפלגה שאמורה להביא בשורה, אני אומר את זה כבן לאמא שהצביעה ש"ס 30 שנה.

"ראיתי את ב-20 שנות קבינט תורם תרומה משמעותית למרות שהיו גם קבינטים שהיו לי איתו ויכוחים משמעותיים".

בנימין נתניהואריה דרעיהרב יצחק יוסףהראשון לציוןגדי איזנקוטבחירות 2026

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0 תגובות

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15
שום דבר זה לא יעזור כלום אריה דרעי מאוהב רק בביבי הוא לא שומע לרב יצחק הוא סוס ישן צריך להחליף אותו דחוף
משה
14
סוף סוף דעת תורה אמיתית.
דוד
13
חכמים הזהרו בדבריכם שמא. …… …….. ….
אפי
12
אסור לסגור שום אופציות עם אף אחד
ריקי
11
בן גביר הוא המרוויח הגדול ! 4 מנדטים של ש''ס יגררו לכיוון בן גביר ! ! שאר המנדטים יגררו ל ג׳ וליכוד ! יש מחיר כבד לכך שמבזים את צה''ל ומקללים רמטכ''ל !
שסניקים הביתההה
יש מחיר למעצר של לומדי תורה ...ליכוד לכו הביתה ...
נונו
10
בכל עניין ציבורי כזה צריך תמיד לחשוב מה הכי טוב לחינוך ולעולם התורה. נתניהו באמת נתן לנו אכזבות מורכבות, אבל גם איזנקוט הוא דף לא צפוי. בסוף, אנחנו סומכים על דעת תורה שתכוון אותנו למה שבאמת הכי נכון
נתנאל
9
יודעים, כל פעם בבחירות אנחנו מקווים לטוב, ובסוף מתאכזבים. אולי באמת הגיע הזמן לא להסתכל על המפלגות הרגילות, אלא על מי שמראה יחס חם באמת, כמו שהרב אמר על איזנקוט
מוטי
8
יאללה ביבי ,הביתה לקיסריה !!!תקעת סכין בגב לאלה שנתנו לך את השלטון ,ב-15 שנה האחרונות .אף אחד באופוזיציה ,לא רוצה לשבת איתך או תחתיך.
רוני
7
אתם רציניים? בגלל שסבתא שלו הצביעה ש"ס אנחנו נרוץ להצביע לו? נו באמת. צריך תוכנית עבודה, לא סיפורים על עבר משפחתי. אבל אם הרב אמר, בטח הוא ראה משהו שאני מפספס.
מנחם
יותר גרוע ממשלת ימין האחרונה כבר לא יהיה
נכון
6
מה שהכי מעניין אותי זה אם הוא באמת יעמוד במילה שלו. כולם מדברים יפה לפני שנבחרים, אבל אחרי זה שוכחים. אם הוא באמת איש של מילה, כמו שהרב אמר, אז זה יהיה שינוי מרענן.
יורם

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