יקי דיין, קונסול ישראל לשעבר, בריאיון ב'אולפן כיכר' יקי דיין, קונסול ישראל לשעבר, בריאיון ב'אולפן כיכר' 10 10 0:00 / 10:03

חילופי המהלומות הישירים והמתוחים בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית של איראן נמשכים ומעסיקים את המערכת הבינלאומית. לצד העימות הצבאי, אירוע דרמטי נוסף מעורר דאגה עמוקה בירושלים: פטירתו הפתאומית של הסנאטור האמריקני לינדזי גראהם, מי שנחשב במשך שנים לאחד מגדולי וחזקי התומכים של מדינת ישראל בוושינגטון.

יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, מנתח בראיון את המשמעויות האסטרטגיות של לכתו של גראהם, עושה סדר בשמועות על נסיבות המוות, ומשרטט את תמונת המצב הנוכחית בעימות הימי שבין וושינגטון לטהרן. מותו של ידיד האמת, הסנאטור לינדזי גראהם, ומשבר התמיכה בוושינגטון ברשתות החברתיות נפוצו שמועות רבות המנסות לקשור בין פטירתו של גראהם לבין הודעה שפרסמו האיראנים שבוע בלבד לפני כן, לפיה הסנאטור מהווה עבורם יעד לחיסול. עם זאת, דיין מבקש לשלול את תאוריות הקונספירציה ומבהיר כי העובדות מראות אחרת. הטעה את המודיעין העולמי: נחשפה זהות האיש במסכה בהלוויית הענק דני שפיץ | 15:39 סוף היסטורי כואב: שורדת ריאת הברזל האחרונה מתה אחרי 70 שנה אריה רוזן | 15:35 "אני לא חושב שיש כאן מסתורין", מבהיר דיין. "אני חושב שהוא פשוט קיבל התקף לב, לצערנו הרב. ידידנו הענק הגדול, אוהב ישראל וציון לינדזי גראהם, לא רק דיבר אלא גם עשה רבות ליחסי ישראל וארצות הברית. זו עבודה גדולה מאוד בשבילנו, הוא תמך מאוד בישראל משיתופי פעולה צבאיים ועד שיתופי פעולה מדיניים. הוא היה קרוב מאוד לאוזנו של טראמפ ולחש על אוזנו כל הזמן. בדיוק חזר לפני יומיים מנסיעה בטורקיה ובאוקראינה, וזה דרכו של עולם". באשר לחגיגות באיראן ולשמועות ברשת אמר דיין: "אין ספק שהאיראנים חוגגים עכשיו את מותו, כמו שאנחנו מבכים אותו. הסיכויים שזה היה האיראנים – אני מתקשה לתת להם קרדיט כזה. אין ספק שהם רוצים לראות בחיסולו של טראמפ וברצון לחסל את גראהם, אבל ההודעה שהוציאה המשפחה פחות משאירה מקום לקונספירציה".

גרהאם לצד נשיא ארצות הברית טראמפ ( הבית הלבן )

"איבדנו את הדור הצעיר"

מעבר לאובדן המיידי, דיין מצביע על מגמה אסטרטגית מדאיגה בנוגע לעתיד התמיכה האמריקאית בישראל ומסכים עם הטענה כי כמעט ולא נותרו אוהדים מושבעים מתחת לגיל 70.

"יש בזה משהו", מודה הקונסול לשעבר. "המרכז הפוליטי בארצות הברית הולך ונעלם. השמאל הולך ומקצין שמאלה, נהיה פרוגרסיבי – ואנו רואים את הנציג שלו, ראש עיריית ניו יורק האנטישמי. מנגד, גם הימין הופך ומקצין, וזה מתבטא בתופעות של אנטישמיות אצל טאקר קרלסון ועד חוסר הבנה לעד כמה ישראל היא נכס אצל ג'יי די ואנס".

"אותו מרכז פוליטי שראה את חשיבותה ועוצמתה של ישראל, כמו לינדזי גראהם, הולך ומתמעט", מזהיר דיין. "אצל גראהם האהבה לישראל הגיעה פשוט מראיית עולם אסטרטגית – הוא חשב שזה מה שטוב לארצות הברית, וזה אפילו לא היה ממניע דתי. אצל הדור הצעיר זה עוד פחות בא לידי ביטוי, ויש סקרים שמראים שהמון צעירים אמריקאים כבר הרבה פחות מזדהים, גם בשל מגמות פנימיות כמו 'אמריקה פרסט' והכיוון הפרוגרסיבי. זה תהליך בעייתי ונצטרך לעבוד קשה, זמן והרבה מאמץ, כדי להחזיר אלינו את האנשים שחושבים על ישראל מה'קישקע'. כמו לינדזי גראהם יש כבר מעט מאוד, אולי על כף יד אחת".

חילופי המהלומות בין איראן לארצות הברית והאינטרס האישי של טראמפ

בחלקו השני של הראיון, מתייחס דיין לחילופי האש הישירים ולכיפופי הידיים הגוברים בין הצי האמריקני לכוחות האיראניים בים. לדבריו, מדובר בשילוב של שני גורמים מרכזיים.

"הדבר הראשון הוא תוצאה של ההסכם הנורא שארצות הברית חתמה בעבר עם איראן, ששום דבר בו לא סגור או קבוע", מסביר דיין. "איראן חושבת שהיא שולטת על מיצרי הורמוז וארצות הברית חושבת שהיא שולטת עליהם. כתוצאה מכך, על כל אונייה שלא עוברת בנתיב האיראני, האיראנים מנסים לקבע עובדות ולירות עליה, ולעומת זאת האמריקאים הבינו שהם כבר לא יכולים לשבת בשקט וחייבים להגיב".

הגורם השני והמשמעותי יותר בשבוע האחרון הוא האיום הממשי והישיר על חייו של דונלד טראמפ. "ראינו לאורך כל מסע הלוויה של חמינאי את הקריאות והכתובות לחיסולו של טראמפ. בנו, מוג'טבא, אף הוציא כתב שבו ציין שצריך לנקום את מות אביו ולחסל את טראמפ. המודיעין, כולל המודיעין הישראלי, העביר מידע על ניסיונות החיסול האיראניים הללו. לכן אצל טראמפ, מעבר להיבט הלאומי, זה הרבה מאוד אישי. כשטראמפ לוקח את הדברים ברמה האישית, זה משנה את קבלת ההחלטות שלו והוא פועל בצורה הרבה יותר אמוציונלית, וארצות הברית מגיבה חזק בהרבה".

הפגיעה בספינה תאילנדית שניסתה לעבור דרך מצר הורמוז. ( צילום: רשתות חברתיות )

גידור הסכסוך לקראת נובמבר

למרות התגובה התקיפה, דיין מעריך כי שני הצדדים פועלים כרגע תחת מגבלות פוליטיות ברורות שימנעו מהאירוע לצאת משליטה בטווח הקרוב.

"טראמפ מבין שיש לו את בחירות האמצע ב-5 בנובמבר, והוא נמצא במצב לא פשוט", מנתח דיין. "הוא לא רוצה להפסיד את שני הבתים – את בית הנבחרים ואת הסנאט – כי הוא יודע שאז פשוט ימררו את חייו. לכן הוא מבין שצריך לגדר את האירוע הזה, גם אם מדובר בחילופי מהלומות משמעותיים, כדי שלא יצא מידי שליטה. גם האיראנים לא רוצים לראות את ישראל נכנסת למערכה, והם רוצים לשמור את זה סביב מיצרי הורמוז בלבד. אם לא נראה ניסיון חיסול משמעותי של האיראנים על טראמפ, שני הצדדים ישאירו את זה מגודר לפחות עד נובמבר".

לסיום, נשאל דיין האם העובדה שישראל נותרת מחוץ למשוואה בשלב זה מהווה הישג עבורה. "זה נובע מחשש חד-משמעי של האיראנים מישראל", הוא משיב, "אבל אני לא חושב שזה הישג לישראל. הישג משמעותי יהיה רק כשהמשטר הנורא הזה, שקורא להשמדת ישראל וארצות הברית, לא יישאר בשלטון. העובדה שכרגע אנחנו לא יורים היא אולי נוחה לחופשות הקיץ של האנשים ומעניקה להם רווחה ושקט נפשי, אבל צריך לזכור: אם חילופי המהלומות המגודרים הללו יימשכו כך עד נובמבר – הרי שאחרי בחירות האמצע אנחנו כבר נראה אופרה אחרת לגמרי".

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