כיכר השבת
בתום דיון סוער

שמונה מול שבעה: החוק להקפאת מעצר תלמידי ישיבות 'עריקים' - אושר

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את חוק המעצרים ברוב של שמונה תומכים מול שבעה מתנגדים. החוק קובע הוראת שעה עד לסוף חודש נובמבר הקרוב, המקפיאה את הליכי המעצר נגד תלמידי ישיבות ואברכים שתורתם אומנותם | היועצות המשפטיות של הכנסת ושל הוועדה יצאו בביקורת חריפה נגד המהלך (חרדים)

16תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט אישרה היום (ראשון) את הצעת חוק שירות ביטחון - שילוב , המכונה "חוק המעצרים", לקריאה שנייה ושלישית. ההחלטה מהווה שלב משמעותי בדרך להקפאת מעצרם של בני ישיבות לומדי התורה תורה.

ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) מסר בעקבות האישור: "בשעה זו אישרנו בוועדת החוץ והביטחון את הצעת החוק המפסיקה את מעצרם הנפשע של לומדי התורה. אישור הצעת החוק הוא מסר כי רוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי תורה, דבר שמקטרג חלילה על ארץ ישראל".

פרוש הוסיף כי "אנו מצפים לאישור החוק בעזרת ה' באופן סופי במליאת הכנסת עוד השבוע". לדבריו, מדובר בצעד הכרחי נוכח המציאות שבה עשרות בני ישיבות נעצרים ומוסגרים למשטרה הצבאית.

הצעת החוק עברה ברוב דחוק של שמונה חברי כנסת שתמכו בהצעה מול שבעה חברי כנסת שהתנגדו לה. אישור החוק מגיע בתומו של שבוע מתוח במיוחד ובמסגרת הסיכומים והדילים הפוליטיים של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם המפלגות החרדיות, כאשר ברקע מרחף מועד פיזור הכנסת הצפוי להתרחש הקרוב.

הצעת החוק הנוכחית מבוססת על סעיף מטרה המצהיר על הכרה פומבית ומחייבת בחשיבותו של לימוד התורה, ומכוחו נקבעת הוראת שעה מיוחדת המורה על הקפאת מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכים שתורתם אומנותם. תוקפה של הוראת שעה זו נקצב עד לתאריך ה-30 בנובמבר 2026.

על פי לשון ההצעה, מרגע אישור החוק הסופי ועד למשך 90 יום, לא יינקטו כל הליכי מעצר, ועל בסיס הצהרה רשמית בלבד ייפסקו לאלתר ההליכים הפליליים ומעצרי העריקים של בני הישיבות. החוק אף מרחיב את המנגנון ומחיל אותו מראש על מלש"בים (מיועדים לשירות ביטחון) עתידיים שלא יתייצבו לבדיקות כושר או לשירות.

החוק מגדיר באופן ברור מיהו הלומד הזכאי להקפאת ההליכים: תלמיד ישיבה הלומד לימודים תורניים באופן סדיר בהיקף של לפחות 45 שעות שבועיות, ובכולל בהיקף שלא יפחת מ-40 שעות בשבוע, למעט תקופות חופשת "בין הזמנים" המקובלות בעולם התורה אשר ייקבעו על ידי שר הביטחון. לפי המתווה, שר הביטחון יגבש את רשימת הישיבות המוכרות בהתאם לאמות מידה שיעוגנו בתקנות, כאשר ראש הישיבה או גורם מוסמך מטעמו יידרשו להצהיר על עמידת המוסד במכסת שעות הלימוד האמורה. שר הביטחון יהיה מוסמך לקבוע תנאים להסרת מוסד מהרשימה, באישור מוקדם של ועדת החוץ והביטחון.

אישור החוק ליווה בטונים צורמים ובביקורת חסרת תקדים מצד הייעוץ המשפטי של הוועדה ושל הכנסת. בחוות דעת משפטית חריפה שפורסמה הבוקר, התריעו הגורמים המשפטיים כי הנוסח הנוכחי מעניק למעשה חסינות מוחלטת מסנקציות פליליות לתלמידי הישיבות בגין אי-מילוי חובת התייצבות, בעוד שסנקציות אלו נותרות על כנן ובמלוא חומרתן כלפי הציבור הכללי.

בנוסף, בייעוץ המשפטי הביעו חשש כבד ומפורש כי חוק המעצרים הנוכחי ישמש כבסיס קבוע וכמעין "מיני " עתידי שנועד לפתור את מעמדם של בני הישיבות לטווח המיידי והרחוק, מבלי להידרש לחוק גיוס מקיף, דבר הנלמד גם מהשמטת סעיפי היעדים וצמצום אי-השוויון מסעיף המטרה המקורית של החוק.

במקביל לאישור בוועדת החוץ והביטחון, התפתח דיון סוער בוועדת הכנסת סביב טענת "נושא חדש", בעקבות השינויים המפליגים בנוסח החוק. היועצת המשפטית לממשלה והיועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, מתחו ביקורת קשה על ההליך הפרוצדורלי. עו"ד אפיק הבהירה לחברי הוועדה כי מדובר בהסדר שלם ואחר לחלוטין ממה שהוצג בתחילה, והגדירה את המהלך כ"הליך לא תקין". לדבריה, השינוי המסיבי שעבר החוק אינו צולח את המבחנים המשפטיים המקובלים להליך חקיקה תקין, בפרט לאחר שבוטלו מנגנוני הפיקוח המרכזיים, דוגמת עיצומים כספיים או הגבלות פליליות על ראשי ישיבות שיגישו תצהירי שקר.

הביקורת המשפטית העמיקה גם בכל הנוגע ליעילות הפיקוח בפועל. מחוות הדעת עולה כי מערכת הבקרה שנשארה בחוק היא חלקית ורופפת במיוחד; הביקורת הראשונה על הישיבות צפויה להתבצע רק בחלוף תקופת 'בין הזמנים' של הקיץ, כלומר בעוד כלושה חודשים מהיום. המשמעות המעשית היא שמנגנון הפיקוח הממשלתי יפעל במשך חודש וחצי בלבד, מתוך תקופה כוללת של ארבעה וחצי חודשים בהם החוק צפוי להיות בתוקף.

במהלך חילופי הדברים בוועדת הכנסת, התפרצה סערה כאשר חבר הכנסת ינון אזולאי מתנועת ש"ס תקף ישירות את הייעוץ המשפטי ואמר לעו"ד אפיק כי מצער לראות שהייעוץ המשפטי של הכנסת מיישר קו עם עמדות הייעוץ המשפטי לממשלה, במקום להגן על חברי הכנסת המבקשים לחוקק. היועמ"שית אפיק לא נותרה חייבת והשיבה בנחרצות כי "אי אפשר להגן על הליך לא תקין". מנגד, מירי פרנקל שור, היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון, ביקשה להדגיש את עצמאות הוועדה וציינה כי הוועדה תמכה בעבר במתווה היעדים, וזאת בניגוד גמור לעמדתה הרשמית של היועצת המשפטית לממשלה. יצוין כי לצד חוק המעצרים, ועדת החוץ והביטחון עתידה להמשיך ולדון בימים הקרובים גם בהצעת החוק להארכת שירות החובה של חיילי צה"ל ל-32 חודשים.

גיוס חרדיםדגל התורהחוק הגיוסישי כהןחוק יסוד לימוד תורהמעצר תלמידי ישיבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
לא יחזיק מים דקה בגץ יפסול את זה. נציגינו החרדים זה לא יעזור לכם בשביל שנאמין לכם אחרי שקדנציה שלמה הלכתם שולל לכאורה אחרי ביבי ואין חוק גיוס. תכריזו בריש גלי שאחרי הבחירות לא יושבים עם ביבי. כמו שהורו גדולי הדור מרן הגר"ד לנדו ומרן הגר"י יוסף. אחרת לא נצביע לכם.
חיים
אכן, דרעי תשכח ממני בקלפי
אהוד
ושוב תודה לחברי הכנסת החרדים שסירבו לתמוך ברפורמה המשפטית.
פלוני
8
גפני, שאלה, האם זו אחיזת עיניים? כאילו עושים משו רגע לפני בחירות? מי מאמין לזה?
נחום רוט
7
הצגה יפה, במיוחד ה- 8:7 והזעם מהיועמשים. בגץ יפסול את זה הרבה לפני נובמבר
ההוא גברא
ושוב תודה לחברי הכנסת החרדים שסירבו לתמוך ברפורמה המשפטית.
מנטש
6
צריך להבין, שום דבר לא יתקדם אם לא תתקבל החלטה להיצמד לפטור המקורי של תורתו אומנותו. הציבור הכללי פשוט צודק מידי. לא יעלה על הדעת פטור גורף לעשרים אחוז מהחברה. נקרוס בסוף!
האברך החייל
5
״ אישור החוק מגיע בתומו של שבוע מתוח במיוחד ובמסגרת הסיכומים והדילים הפוליטיים של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם המפלגות החרדיות״. רק לי זה נשמע רע?
גוש
4
"האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה" מפרשת השבוע . ועוד רבנינו דורשים פטור גם למי שאינו לומד ורק חובש כיפה שחורה . ומה עם "לא תעמוד על דם רעך" "כל ישראל ערבים זה לזה" ......בושה
בני
אלף למטה אלף למטה זה גם בפרשת השבוע
Yona
אלף למטה אלף למטה -מפרש רש"י לרבות שבט לוי שעליו נאמר "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל " דהיינו שבט לוי הינו שבט לומדי תורה והוראת התורה לישראל ואף הוא נדרש להשתתף במלחמה . 12 אלף השתתפו במלחמה וכנראה לא היה נדרש יותר . כי הרי אין פטור מן התורה לבני ישיבה .יש רק 4 פטורים "מי האיש אשר בנה בית .. אשר
חרדי
3
למה לא עשו את זה כל השנים "עטרה ליושנה" "דגל"
שבוע הבא
2
המדינה נשלטת ע"י האיטוללות של הבג"ץ. לכנסת אין כח! הפתרון - ביטול הגיוס והקמת צבא מקצועי. עד אז, אסור לאף יהודי להסכים להתגייס כל עוד הערבים מקבלים פטור! מי שקיבל צו - יגיש עתירה לבג"ץ. עם 50,000 יגישו עתירות, זה ישתק את המערכת!
נפתלי
אתה מנותק מהמציאות . חסרים לוחמים ותומכי לחימה אף אדם שפוי לא מצפה שערבי ילחם נגד בני עמו.ללא גיוס ועם צבא מקצועי גורלנו יהיה כגורל יהודי אירופה בשואה .נא להפנים.
נח
חחחחחחחחחחחחחחחח חיי בסרט
יוסי
1
למה רק 8 איפה כל החכים של הקואליציה
יוסי כהן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר