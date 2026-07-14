לאחר מתיחות קשה בקואליציה ואיומים מצד הסיעות החרדיות, הנהלת הקואליציה הכריעה הלילה (בין שני לשלישי) כי חוק המעצרים שמוביל יו"ר ש"ס אריה דרעי יהיה החוק הבא שיעלה להצבעה במליאת הכנסת.

ההחלטה מגיעה לאחר שבציונות הדתית דרשו להקדים חוקים אחרים, אך הסיעות החרדיות סרבו בתוקף והאיצו את הקואליציה לקבל החלטה.

"חוק המעצרים צריך להיות החוק הבא שעולה לדיון במליאת הכנסת", הבהירו בכירים בסיעות החרדיות. "סמוטריץ' משחק באש ומסכן את החוק של סטרוק ואת חוק הייעוץ המשפטי עליו רוטמן עבד חודשים ארוכים. בלי חוק המעצרים החוקים האחרים לא יעברו", הזהירו.

האיום החרדי היה ברור: ללא העלאת חוק המעצרים ראשון, הסיעות החרדיות לא יתמכו בחוקים החשובים לקואליציה. המתיחות הגיעה לשיאה כאשר בציונות הדתית ניסו לדחוף חוקים אחרים לראש סדר היום, אך נתקלו בסירוב נחרץ מצד ש"ס ו'יהדות התורה'.

יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, הציג את החוק במליאת הכנסת והבהיר את מטרתו: "החוק מבקש לבלום את הסחף הנורא של מעצר לומדי תורה לתקופת הבחירות ומעט אחריה, בתקווה כי הממשלה הבאה תצליח להעביר את חוק הגיוס".

חוק המעצרים, שאושר בוועדת החוץ והביטחון ברוב דחוק של שמונה תומכים מול שבעה מתנגדים, קובע הקפאת הליכי מעצר לתקופה של 90 יום. בסיעות החרדיות רואים בו כלי מרכזי למניעת מעצר בני ישיבות בחודשים הקרובים, עד להקמת ממשלה חדשה.

ההישג הראשון: חוק יסוד לימוד תורה

ההכרעה בנושא חוק המעצרים מגיעה לאחר שאמש אושר בקריאה שנייה ושלישית חוק יסוד לימוד תורה, מה שנחשב להישג הראשון של הסיעות החרדיות במרתון החקיקה. החוק אושר ברוב של 63 חברי כנסת מול 52 מתנגדים, כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני מסר לאחר האישור: "היום נעשה צעד היסטורי במדינת ישראל. מעתה קבעה גם מדינת ישראל, בחוק יסוד, כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל".

יו"ר ש"ס אריה דרעי הוסיף: "זהו ניצחון לעולם התורה ותשובה ברורה ליועמ"שית המודחת ולכל מי שניסה לרדוף ולהשפיל את בני הישיבות. לא תצליחו לשבור את הרוח היהודית! התורה הקדושה תנצח!"

בסיעות החרדיות מקווים כי בשילוב שני החוקים - חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים - יהיה ניתן למנוע מעצר לומדי תורה לחודשים הקרובים עד להקמת ממשלה חדשה. כזכור, מרתון החקיקה החל היום ויימשך חמישה ימים רצופים עד ליום שישי בבוקר.