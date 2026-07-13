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הַרְנִינוּ כׇּל יִשְׁרֵי לֵב

נכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב ואלכסנדר חגג בר מצווה • תיעוד מהשמחה

בבני ברק נחגגה שמחת בר המצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב, בן לבנו הרב נתן רבינוביץ, חתן הרה"צ יחיאל דנציגר, בן האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל | בשמחה נטלו חלק אדמו"רי המשפחה משני הצדדים לצד עוד רבנים מכובדים ואישי ציבור (חסידים)

בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)
בר מצוה לנכד האדמו"ר מביאלה ישרי לב (צילום: יוסי לוי)

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האדמו"ר מאלכסנדרחתן בר מצווההאדמו"ר מביאלה ישרי לב

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