כיכר השבת
"נתינת חרב ביד רודפי התורה"

שעות לאחר שאושר: גדולי התורה הספרדים יוצאים במכתב חריף נגד חוק הקפאת המעצרים

שעות אחדות לאחר שאושר, גדולי הרבנים וראשי ישיבות מהציבור הספרדי פרסמו מכתב חריף נגד חוק הפסקת מעצרי עריקים | הרבנים כתבו כי כיוון שהחוק כולל פיקוח על מי לומד תורה ומי לא, מדובר בנתינת סמכויות רבות למדינה | הרבנים כתבו כי משמעות החוק היא "מיטוט חומות עולם התורה, והסכמה להכפיף ולהכניס את היכלי הישיבות אל תחת שליטה מלאה של הרשויות" (חרדים)

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המכתב נגד החוק

גדולי הרבנים וראשי ישיבות מהציבור הספרדי הכריזו על יציאה למאבק נגד חוק הפסקת מעצרי עריקים שעבר היום (ראשון) בוועדת החוץ והביטחון. הרבנים כתבו כי כיוון שהחוק כולל פיקוח על מי לומד תורה ומי לא, מדובר בנתינת סמכויות רבות מדי למדינה.

על פי המתווה שאושר, לא יינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה נגד לומדי תורה המיועדים לשירות במשך 90 יום. עם זאת, החסינות אינה אוטומטית. בני הישיבות וראשי הישיבות יידרשו להגיש תצהירים לוועדה צבאית מיוחדת שתוקם בתוך שבוע, ולעמוד בתנאים מחמירים.

במכתבם כתבו הרבנים: "הנה חוק המעצרים הלזה, כולל בתוכו את אותם מנגנוני פיקוח הרסניים, ושיטת "הפרד ומשול" - כפי שהיו בחוק הגיוס ("מתווה ביסמוט" אשר התנגדו לו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א מכל העדות והחוגים בארץ ובחו"ל)".

הרבנים כתבו כי משמעות החוק היא "מיטוט חומות עולם התורה, והסכמה להכפיף ולהכניס את היכלי התורה והישיבות אל תחת שליטה מלאה ופיקוח הדוק מטעם הרשויות, הכוללות "ביקורות פתע" פולשניות כנגד כל בחור ואברך באופן אישי וממוקד - על כלל ההשלכות החמורות שבכך, ובידי המפקחים ושולחיהם תינתן הסמכות הבלעדית לחרוץ את גורלו ועתידו של כל בחור ואברך".

במכתבם, מפרטים הרבנים ארבעה נקודות בעייתות בחוק:

ראשית, כל תלמיד שייתפס בביקורת על היעדרות חוזרת, גם אם יחסיר רק שעה אחת מתוך 9 שעות הלימוד הקבועות ומוגדרות בכל יום 09:00-13:00 15:00-19:00 ועוד שעה 1 בלילה - תחול עליו לאלתר חובת מעצר באופן ממוקד ויחידני.

הרבנים כתבו כי "בשיטת "הפרד ומשול" שהחוק יוצר, המעצרים יהפכו ל"ברי-ביצוע" לאין ערוך יותר מהמצב כיום. זאת מחמת שחובת המעצר תחול באופן ממוקד ויחידני על בחורים ואברכים רבים באופן הולך ומתגבר, אשר מעתה ייאלצו להתמודד לבדם כ'יחידים' מול רשויות המדינה ללא גב ציבורי איתן, וזאת בשונה מהמצב כיום בו "כלל הציבור החרדי' נתונים באותו מצב, ומשכך כולם מאוגדים יחדיו בערבות הדדית איתנה אשר מונעת מהרשויות לבצע מעצרים נרחבים בפועל, או להוביל חלילה לגיוס. וכפי שמעידים ראשי הרשויות בעצמם".

הרבנים הוסיפו כי "מיותר לציין, כי תוך תקופה בני ישיבה רבים ימצאו את עצמם חייבי מעצר, ובפרט מקרב הציבור הספרדי המתגוררים לרוב באיזורי פריפריה - שיסומנו ראשונים כמטרה לחץ, וכפי שהניסיון המר הוכיח".

בנוסף, קובלים הרבנים כי החוק מחייב את ראשי הישיבות והכוללים להיות "מוסרים" רח"ל, ומחיל עליהם חובת דיווח שוטף על כל תלמיד שאינו ממלא בשלימות את כל שעות הלימוד הקבועות עפ"י החוק. וכמו כן החוק מחייב מעקב וועדה שתקבל דיווחים שוטפים ומפורטים מאת המפקחים - על ביצוע הביקורות בפועל, ועל תוצאות הביקורות.

כמו כן, במידה ותהיה היעדרות חוזרת של 20% מכלל התלמידים, תוסר הישיבה מרשימת הישיבות המוכרות, וכל תלמידיה יאלצו לנדוד ולמצוא תוך פרק זמן קצר מקום לימודים שיסכים לקחת עליהם חסות, להצילם מצו מעצר.

עוד הדגישו הרבנים במכתבם כי מנגנוני הפיקוח ומערך הביקורות הפולשניות הללו "יעבירו את כל האווירה בישיבות ביצירת מעגלים בלתי פוסקים של לחץ, מתח ותרעומות בין התלמידים לראשי הישיבות - אשר יאלצו לסלק תלמידים שאינם "מושלמים" בשמירת זמנים, מחמת חרב הביקורות המונפת, באופן שייעקרו מהיסוד כל התנאים הרוחניים והנפשיים הנצרכים להתפתחות והצלחה בלימוד".

הרבנים כתבו בכאב כי "הדבר ברור שגם אילו החוק ייפסל או יפקע תוך תקופה קצרה - עצם ההסכמה לחוק - היא נתינת חרב ביד רודפי התורה להטמיע את מנגנוני הפיקוח ולפרוץ את חומות עולם התורה!".

הרבנים הוסיפו כי "כבר הוכח בעניין הסנקציות, שעצם ההסכמות והדיונים עליהם, גרמו שהם יושתו בפועל עוד טרם חקיקת החוק, ומאידך רואים בחוש, שרק העמידה בתוקף על משמרת עולם התורה יחד עם רוח התנגדות ציבורית איתנה כנגד הגזירות, הם שבס"ד עוצרות בעד המשחית".

עוד הוסיפו והדגישו כי ,החוק אינו עוסק כלל לבטל את כל שאר הסנקציות המשפילות ושלילת ההטבות המופעלות כעת כנגד בני התורה, ומשאירם על כנם באופן המבטא כעין הסכמה לכך, וכדי בזיון וקצף!".

הרבנים חתמו את מכתבם הכואב וכתבו: "ממאנים אנו להאמין שאדם המוגדר חרדי יעז לתמוך בחוק הרסני זה, וחובה גמורה להתנגד לו בכל תוקף! וכבר הובטחנו "כי לא תישכח מפי זרעו", והתורה הקדושה תדאג לה וללומדיה, ועל רחמי ה' אנו בטוחים".

הרב בן ציון מוצפיהרב בניהו שמואליהרב משה צדקההרב ציון בוארוןהרב יעקב שכנזיועדת החוץ והביטחוןהרב יעקב חיים סופרמעצר תלמידי ישיבהחוק הקפאת המעצרים

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36
דיי.. די עם הפילוג.. רק ע"י אהבת חינם יבוא הגואל !!!
יענקל'ה
האם מעיזים להגיב נגד החלטת גדולי הדור?! בטוח שהם רואים טוב יותר מאיתנו. זה יביא משיח.
משה אמת ותורתו אמת
שום דבר לא בטוח
בטוח ?
35
גדולי הדור לאורם נלך
יצחק
34
הכל לא המעצרים הם דבר איום ונורא וגם הפתרונות הם איום ונורא אולי תציעו פיתרון במקום להתנגד לכל דבר אי אפשר להפגין על מעצרים ואחר כך להתנגד לחוק למניעת מעצרים
אברך ליטאי ממורמר
33
בקיצור... רוצים להמשיך עם הישראבלוף... לא נוח להיות מחוייבים באמת למסגרת
רק לא ג ושס
רוצים להמשיך כמו שתמיד היה מיום היותנו לעם כלומר: רק לא שליטה של אנשים כמו אדוני ,פירוש : כופרים בתורת " משה" שים לב לא כתוב תורת השם , תורת משה איך שניתן לנו על ידי גדולי הדור ועוד דבר להמשיך באותה הדרך זה לא בלי מסגרת אלא עם מסגרת הרבה יותר מחייבת מהמסגרת שלכם לעשות מה שבא לי מסגרת של לעשות רצו
אבי
המשך :לעשות רצון הבורא יברך המקום יהיה בעזרנו שנוכל תמיד לעשות רצונו וכמה שיותר שישמור על כל כלל ישראל על כל האחים החיילים שנמצאים במצב סכנה תמידית ושאינם חיילים שכולם צריכים שמירה
אבי
מסגרת מחייבת בלי החובה להיות באמת בבית המדרש וללמוד, כי הרי לא מוכנים שיבדקו שאכן יי שקיבל פטור לומד
פלוני
32
מזל שיש רבנים שלא כפופים לדרעי ואומרים את האמת
דניאל
31
אני מתחנן אליכם, נא לחזור למתווה שהיה כל השנים הסכם תורתו אומנותו. אחרת כל היישוב וכל עולם התורה בסכנה!
האברך החייל
קיבלת
לפיד
30
נו מה רציתם? פטור ללומדי התורה בלי לבדוק מי באמת לומד תורה וזכאי לפטור? תפסת מרובה לא תפסת
מנטש
29
ואחרי זה יטענו שעותרים אנשים בעוון לימוד תורה, כשמציעים להגן על מי שבאמת לומד תורה ממעצרים מתנגדים לזה. אין פה שום קשר ללימוד תורה.
פלוני
28
כל גדולי ישראל האלה לא מצביעים בבחירות וכנראה גם יורו לא להצביע בכלל, השאלה היא מה אומר מרן הראש"ל על זה ושאר ראשי ישיבות כמו הרב יהודה כהן?
ישראל
הרב שמואלי והרב מוצפי תומכים בש"ס
עובדיה
מה הקשר זה אומר שהם לא גדולי הדור?? הם מנהיגים אמיתים ללא חנופה או פחד משלילת תקציבים והקצאת ממפית ש"ס
אריה דרעי
27
בני הישיבות היקרים שלנו הם השמירה של עם ישראל! המכתב הזה זועק את הכאב של הדור, אסור לנו לתת להם לשבור את האחדות ואת הערבות ההדדית שיש בינינו.
רזיאל
אולי בני הישיבות שאכן יושבים ולומדים תורה, לא אלו שרשומים לישיבות ואינם לומדים תורה ורוצים למנוע בדיקות נוכחות כדי שלא יראו שאינם יושבים ולומדים. מה העניין למנוע גיוס ממי שלא באמת יושב ולומד תורה?
חוכם

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