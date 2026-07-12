כיכר השבת
רדיפת עולם התורה

לקראת ימי מחאות? אברך חסיד גור וצעיר מחסידות ערלוי נעצרו ונשפטו 

יממה עמוסה של רדיפת עולם התורה: חסיי גור וחסיד ערלוי נעצרו היום (ראשון) ונשלחו לכלא הצבאי | אחד מהם, אברך תושב אשדוד, נשפט לעשרים יום בכלא הצבאי והווא כעת עושה את דרכו לשם (חרדים)

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מעצר. אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

רדיפת עולם התורה: צעיר מחסידות גור, תלמיד ישיבת חידושי הרים של גור, נעצר לאחר שהגיע ללשכת הגיוס בנסיון ״להסדיר מעמד״. הוא נשפט ל-20 ימים בכלא הצבא. על פי הדיווחים, הוא עושה את דרכו כעת לכלא הצבאי.

במקביל, דווח על צעיר חסיד ערלוי ותלמיד ישיבת חיי תורה החסידית, שנעצר לאחר שהתייצב בבאר שבע בניסיון להסדיר את מעמדו, והועבר לכלא 10.

כזכור, לפני כחודש נערכה ההפגנה המשמעותית ביותר של חסידות גור, כאשר רבבות חסידים הגיעו למחות בעקבות מעצר בחור ישיבה מאשדוד שהוגדר כ. באורח נדיר, האדמו"ר מגור הגיע אישית להשתתף בעצרת.

בנוסף, לפני כשבועיים התקיימה שיירת מחאה ענקית שבה אלפי כלי רכב יצאו ממוקדים שונים ברחבי הארץ, כולל ירושלים. מחאה זו כונתה "עד כאן!" והתמקדה בנסיעה איטית לעבר מתקני כליאה, אך לא חסמה פיזית את אזור כלא עשר.

מעצר עריקכלא צבאימעצר תלמידי ישיבה

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מחאות ענק
לא נשתוק
2
האחים ילכו למלחמה ואתם.. פרשת השבוע
דוסי עם אופי
לזרוק חצי פסוק מהפרשה כסיסמה זה קל, אבל האמת היא שמשה יצא נגד מי שחיפש אינטרס אישי וכלכלי בעבר הירדן. לומדי התורה הם שבט לוי של הדור, והם אלו שנותנים את ההגנה הרוחנית שבזכותה החיילים בכלל מצליחים בשדה הקרב
הלל
1
רבותי ! יש להתחזק באמונה ובטחון בבורא כל העולמים שבקרוב ממש נשמע קול מבשר ואומר - ענווים הגיע זמן גאולתכם - טעיירע יודין יהודים יקרים לא להתייאש עוד מעט כבר נשמע קול שופר של משיח (וכמובן מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת - אלו שלא עזבו ולא נטשו את מסורת אבותינו במסירות גמורה לעשות רצון אבינו שבשמים באש ובמ
חבלי משיח

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