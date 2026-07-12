מעצר. אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

רדיפת עולם התורה: צעיר מחסידות גור, תלמיד ישיבת חידושי הרים של גור, נעצר לאחר שהגיע ללשכת הגיוס בנסיון ״להסדיר מעמד״. הוא נשפט ל-20 ימים בכלא הצבא. על פי הדיווחים, הוא עושה את דרכו כעת לכלא הצבאי.