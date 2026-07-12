רדיפת עולם התורה: צעיר מחסידות גור, תלמיד ישיבת חידושי הרים של גור, נעצר לאחר שהגיע ללשכת הגיוס בנסיון ״להסדיר מעמד״. הוא נשפט ל-20 ימים בכלא הצבא. על פי הדיווחים, הוא עושה את דרכו כעת לכלא הצבאי.
במקביל, דווח על צעיר חסיד ערלוי ותלמיד ישיבת חיי תורה החסידית, שנעצר לאחר שהתייצב בבאר שבע בניסיון להסדיר את מעמדו, והועבר לכלא 10.
כזכור, לפני כחודש נערכה ההפגנה המשמעותית ביותר של חסידות גור, כאשר רבבות חסידים הגיעו למחות בעקבות מעצר בחור ישיבה מאשדוד שהוגדר כעריק. באורח נדיר, האדמו"ר מגור הגיע אישית להשתתף בעצרת.
בנוסף, לפני כשבועיים התקיימה שיירת מחאה ענקית שבה אלפי כלי רכב יצאו ממוקדים שונים ברחבי הארץ, כולל ירושלים. מחאה זו כונתה "עד כאן!" והתמקדה בנסיעה איטית לעבר מתקני כליאה, אך לא חסמה פיזית את אזור כלא עשר.
0 תגובות