כיכר השבת
רבבות השחירו את השטח

האיש החזק מאחורי גדרי התיל; תיעוד ענק מעצרת הגבורה של גור מול כלא 10

לאחר המחאה האדירה אמש על מעצר בני הישיבות והבחור מהחסידות, הרחובות סביב מתקן הכליאה הצבאי עוד לא נרגעו • ההערכות בקרב המשתתפים נעות בין 7,000 ל-19,000 חסידים שהגיעו בראשות האדמו"ר מגור • תפילת המנחה שהרעישה עולמות, ההכנות הלוגיסטיות המורכבות ומאחורי הקלעים של מניעת מעצרים נוספים • הצלם טל גל מפלאש 90 מגיש גלריה עוצמתית (חסידים) 

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בבצ'יק בעצרת חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)

לאחר שסיקרנו כאן אמש בהרחבה בעדכונים ישירים את עצרת הענק ההיסטורית של חסידות גור מול חומות , הרוחות ברחוב החרדי ובעולם התורה עדיין סוערות בעקבות המחאה האדירה והנחרצת על מעצרם של בני התורה, ובתוכם הבחור חסיד גור שנעצר השבוע על ידי המשטרה הצבאית.

העצרת, שנערכה כזכור בראשותו של האדמו"ר מגור, הביאה להזרמת רכבת אנושית של רבבות חסידים שעשו את דרכם מכל רחבי הארץ אל עבר מתקן הכליאה.

בשאלת מיליון הדולר כמה חסידים נכחו בדיוק במעמד, הדעות ברחוב החסידי עדיין חלוקות: בעוד ישנם חסידים הטוענים בביטחון כי המקום הכיל למעלה מ-18,000 ואף 19,000 איש, אחרים מציגים הערכות צנועות יותר של כ-7,000 משתתפים. כך או אחרת, דבר אחד בטוח ואינו שנוי במחלוקת: השטח כולו הושחר לחלוטין, והמראות הציגו מפגן כוח אדיר ועצרת מחאה בהיקף כזה שלא נראה מעולם במקום הנ"ל.

כעת, אנו מגישים לכם תיעוד מסכם, מיוחד ומרגש מכל רבדי העצרת: החל משלבי ההכנות הלוגיסטיות המורכבות בשטח בשעות הצהריים, דרך הגעתו של האדמו"ר מגור אל מתחם העצרת, ועד לתפילת המנחה ההמונית ברוב עם הדרת מלך שהרעידה את חומות הכלא.

במהלך התיעוד והצילומים מהשטח, נצפה גם מי שנחשב לאיש החזק באגודת ישראל, מוטי בבצ'יק, כשהוא עומל, מנווט ועובד קשה מאוד מאחורי הקלעים של ההפקה המורכבת. בבצ'יק פעל מול כלל הגורמים בשטח כדי לוודא שהאירוע המתוח יעבור בשלום, ללא תקלות, ובפרט כדי למנוע חיכוכים מיותרים שעלולים היו להוביל למעצרם של עריקים או בחורים נוספים שהגיעו להשתתף במחאה.

רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
מוטי בבצ'יק בעצרת חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
בבצ'יק בעצרת חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)
רבבות חסידי גור מול כלא 10 (צילום: טל גל - פלאש 90)

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האדמו"ר מגורעצרת מחאהמוטי בבצ'יקכלא 10

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2
רק שיראו ויבינו איזה כבוד עושים לאדמו''ר ואיזה כבוד הוא עושה ללומדי התורה ואידך זיל גמור
מוקיר רבנן
1
אם כל כך חזקים שם, מדוע חוששים מרב שאול?
ההוא גברא

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