לאחר שסיקרנו כאן אמש בהרחבה בעדכונים ישירים את עצרת הענק ההיסטורית של חסידות גור מול חומות כלא 10, הרוחות ברחוב החרדי ובעולם התורה עדיין סוערות בעקבות המחאה האדירה והנחרצת על מעצרם של בני התורה, ובתוכם הבחור חסיד גור שנעצר השבוע על ידי המשטרה הצבאית.

העצרת, שנערכה כזכור בראשותו של האדמו"ר מגור, הביאה להזרמת רכבת אנושית של רבבות חסידים שעשו את דרכם מכל רחבי הארץ אל עבר מתקן הכליאה.

בשאלת מיליון הדולר כמה חסידים נכחו בדיוק במעמד, הדעות ברחוב החסידי עדיין חלוקות: בעוד ישנם חסידים הטוענים בביטחון כי המקום הכיל למעלה מ-18,000 ואף 19,000 איש, אחרים מציגים הערכות צנועות יותר של כ-7,000 משתתפים. כך או אחרת, דבר אחד בטוח ואינו שנוי במחלוקת: השטח כולו הושחר לחלוטין, והמראות הציגו מפגן כוח אדיר ועצרת מחאה בהיקף כזה שלא נראה מעולם במקום הנ"ל.

כעת, אנו מגישים לכם תיעוד מסכם, מיוחד ומרגש מכל רבדי העצרת: החל משלבי ההכנות הלוגיסטיות המורכבות בשטח בשעות הצהריים, דרך הגעתו של האדמו"ר מגור אל מתחם העצרת, ועד לתפילת המנחה ההמונית ברוב עם הדרת מלך שהרעידה את חומות הכלא.

במהלך התיעוד והצילומים מהשטח, נצפה גם מי שנחשב לאיש החזק באגודת ישראל, מוטי בבצ'יק, כשהוא עומל, מנווט ועובד קשה מאוד מאחורי הקלעים של ההפקה המורכבת. בבצ'יק פעל מול כלל הגורמים בשטח כדי לוודא שהאירוע המתוח יעבור בשלום, ללא תקלות, ובפרט כדי למנוע חיכוכים מיותרים שעלולים היו להוביל למעצרם של עריקים או בחורים נוספים שהגיעו להשתתף במחאה.