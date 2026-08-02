​נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (שני) בשיחה עם עיתונאים במטוס הנשיאותי אייר פורס 1 כי המגעים הישירים מול איראן יתחדשו מחר.

הנשיא ציין כי הושג הסכם בנוגע לשיט במצר הורמוז, וכי בהמשך צפוי להיחתם גם הסכם בנושא הגרעין. בדבריו הדגיש הנשיא "אנחנו מדברים איתם. זה מתחיל מחר אחר הצהריים. זה יחסוך בחייהם של אנשים רבים".

​בדבריו התייחס הנשיא לדיווחים על צעדים צבאיים מתוכננים וחשף כי התקיפה שהייתה אמורה לצאת לפועל בוטלה. הנשיא ציין כי "ערב הסעודית, איחוד האמירויות, קטר וגם איראן ביקשו ממני להשהות את התקיפות", והוסיף כי "זו הייתה אמורה להיות תקיפה מסיבית. כשבעלות הברית מבקשות לבטל את זה, אתה חייב להגיד 'בסדר, בואו נראה'".

​הנשיא סיפר על התייעצות שקיים עם מנהיג ערב הסעודית לפני קבלת ההחלטה על הקפאת הפעולה.

לדבריו, "שאלתי את יורש העצר של ערב הסעודית 'מה היית מעדיף שנעשה?', והוא אמר 'היינו מעדיפים הסכם על פני תקיפה'". טראמפ הוסיף כי "בעלות הברית סבורות שיש הסכם. יש הסכם לגבי הורמוז, ויהיה גם הסכם לגבי הגרעין".

​בסיום דבריו תיאר הנשיא את הלחצים השונים המופעלים עליו בוושינגטון בנוגע למדיניות מול טהראן.

טראמפ ציין כי "יש קבוצה של אנשים שיהיו מאושרים אם אעשה את זה - פשוט אעשה את זה, ויש קבוצה אחרת של אנשים שלא רוצה שאעשה את זה". המגעים בין הצדדים צפויים להתחדש מחר במטרה לגבש את מתווה ההסכם המלא.