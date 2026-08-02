בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא אחר הצוהריים (ראשון) צו ארעי האוסר על המדינה לקדם את העברת תניני היאור למתקן הכליאה קציעות. הצו ניתן שעות ספורות לאחר שעמותת "תנו לחיות לחיות" הגישה עתירה מנהלית ובקשה דחופה לעצירת המהלך שקידם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

השופט אברהם רובין קבע כי אין לבצע פעולות מכוח החלטת השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, להגדיר את תניני היאור כ"חיית בר מטופחת". הצו יישאר בתוקף עד להכרעה בבקשה לצו ביניים, והמדינה נדרשה להגיש את תגובתה עד 16 באוגוסט.

מדובר בהתערבות בוטה נוספת של הרשות השופטת בהליכי חקיקה ומדיניות של הממשלה והכנסת, בניגוד להליך דמוקרטי תקין.

התוכנית: תנינים סביב כלא המחבלים

השר בן גביר והשרה סילמן קידמו תיקון לחוק שנועד לאפשר לשירות בתי הסוהר להציב תנינים סביב כלא קציעות, שבו מוחזקים אסירים ביטחוניים ובהם מחבלי נוח'בה. לפי התוכנית, התנינים יוגדרו כחיות "מטופחות" ולא כחיות בר מוגנות, וכך ניתן יהיה להעבירם מאחריות רשות הטבע והגנים לשב"ס.

בן גביר טען כי היוזמה מבוססת על מודל של בית כלא בפלורידה. עם זאת, המתקן האמריקני הוקם סמוך לשמורת תנינים קיימת, בעוד בישראל מדובר בהקמת מתחם חדש ובהעברת תנינים אליו. רשות הטבע והגנים התנגדה למהלך וטענה כי לא נמצא בסיס מקצועי מספק להחזקת תנינים במתקן ביטחוני וכי ישימות התוכנית לא נבדקה.

העתירה: העבודות כבר החלו

העתירה הוגשה נגד השרה להגנת הסביבה, השר לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר. העמותה דרשה לבטל את ההחלטה שהתקבלה ב-15 ביולי, שלטענתה נועדה לאפשר שימוש בתנינים לצורכי שמירה והרתעה בבתי סוהר ולהסיר חלק ממנגנוני הרישוי והפיקוח החלים עליהם.

בעתירה נטען כי שב"ס כבר החל לקדם פעולות בשטח, ובהן חפירת תעלה סביב כלא קציעות וקיום פגישות עם גורמים שמחזיקים תנינים. עוד נטען כי לפיילוט הוקצו 21 מיליון שקלים מתקציב המשרד לביטחון לאומי.

"מהלך מסוכן ובלתי חוקי"

לטענת העמותה, ההחלטה התקבלה בחוסר סמכות ותוך התעלמות מעמדות גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי. בחוות דעת שצורפו לעתירה נטען כי המהלך עלול לסכן את התנינים, את הציבור ואת הסביבה.

עורכי הדין חגית גלוסקא ואמנון קרן, המייצגים את העמותה, מסרו כי בית המשפט "בלם מהלך מסוכן ובלתי חוקי" וכי הצו ימנע בשלב זה פעולות בלתי הפיכות. הדיון המשפטי במהלך יימשך לאחר קבלת תגובת המדינה.