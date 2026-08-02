כיכר השבת
טעות של סולברג?

יו"ר ועדת הבחירות נפגש עם היועמ"שית - וחטף מבן-גביר 

יו”ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, נפגש עם היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה כחלק מההיערכות לבחירות לכנסת ה-26. בין הנושאים שעלו: אכיפת עבירות בחירות, השפעה פסולה על בוחרים וחסימת צירי תנועה ביום הבחירות • בן גביר תקף בחריפות את היועמ”שית וקרא לסולברג להרחיקה מכל עיסוק בבחירות (פוליטי) 

היועמ"שית גלי בהרב מיארה (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

יו”ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קיים היום (ראשון) פגישת עבודה עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, פרקליט המדינה עמית איסמן וצוותיהם, במסגרת ההיערכות לבחירות לכנסת ה־26.

בפגישה דנו הצדדים בשורת נושאים הנוגעים לטוהר הבחירות, ובהם הגברת האכיפה נגד עבירות על חוקי הבחירות, התמודדות עם השפעה פסולה על בוחרים ואכיפת האיסור על חסימת צירי תנועה ביום הבחירות, במטרה להבטיח את מימוש זכות ההצבעה ואת תקינות ההליך.

בתום הפגישה נמסר כי “טוהר הבחירות הוא מאמץ לאומי” המחייב שיתוף פעולה בין ועדת הבחירות, מערכת אכיפת החוק וכלל רשויות המדינה.

אלא שהפגישה עוררה תגובה חריפה מצד השר לביטחון לאומי, , שתקף את היועצת המשפטית לממשלה וכתב: ״בכל מקום שידה של היועמ”שית הפושעת ותופרת התיקים תיגע, זו תהא חבלה מכוונת בטוהר הבחירות ובאמון הציבור. אני קורא לשופט סולברג לסלק אותה מכל קשר לעיסוק בבחירות.”

דבריו של בן גביר מצטרפים לעימות המתמשך בינו לבין היועצת המשפטית לממשלה, ומגיעים על רקע ההיערכות המואצת של ועדת הבחירות לקראת מערכת הבחירות לכנסת ה־26.

איתמר בן גבירגלי בהרב-מיארהנעם סולברג

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