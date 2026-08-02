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עשרות צוותי כיבוי והצלה ממחוז מרכז פועלים בשעות אלו במאבק נואש לבלימת שריפת ענק שפרצה במחסן תעשייתי מרכזי בהוד השרון. המחסן, המכיל כמויות גדולות של קורקינטים, טרקטורונים וכלי רכב קלים נוספים, עלה כליל באש בשעות הערב, כאשר להבות עצומות נראות ממרחק רב.

על פי הדיווחים מהשטח, למעלה מ-22 צוותי כיבוי ותיקים הוזעקו לזירה ופועלים בתנאי שטח קשים ומסוכנים במיוחד. מפקד מחוז מרכז בכבאות והצלה, טפסר רוני קדם, הגיע אישית למקום האירוע ומקיים ברגעים אלו הערכת מצב מול הפיקוד בשטח, כשהמטרה המרכזית היא למנוע את התפשטות האש למבנים סמוכים ולמנוע קריסה של המבנה התעשייתי.

זירת השריפות בהוד השרון ופתח תקוה ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

זירת השריפות בהוד השרון ופתח תקוה ( צילום:דוברות כבאות והצלה )

זירת השריפות בהוד השרון ופתח תקוה ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

זירת השריפות בהוד השרון ופתח תקוה ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

זירת השריפות בהוד השרון ופתח תקוה ( צילום:דוברות כבאות והצלה )

זירת השריפות בהוד השרון ופתח תקוה ( צילום: דוברות כבאות והצלה )