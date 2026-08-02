עשרות צוותי כיבוי והצלה ממחוז מרכז פועלים בשעות אלו במאבק נואש לבלימת שריפת ענק שפרצה במחסן תעשייתי מרכזי בהוד השרון. המחסן, המכיל כמויות גדולות של קורקינטים, טרקטורונים וכלי רכב קלים נוספים, עלה כליל באש בשעות הערב, כאשר להבות עצומות נראות ממרחק רב.
על פי הדיווחים מהשטח, למעלה מ-22 צוותי כיבוי ותיקים הוזעקו לזירה ופועלים בתנאי שטח קשים ומסוכנים במיוחד. מפקד מחוז מרכז בכבאות והצלה, טפסר רוני קדם, הגיע אישית למקום האירוע ומקיים ברגעים אלו הערכת מצב מול הפיקוד בשטח, כשהמטרה המרכזית היא למנוע את התפשטות האש למבנים סמוכים ולמנוע קריסה של המבנה התעשייתי.
מקורות בכבאות והצלה מסרו כי מדובר באירוע חירום חריג במיוחד, כאשר הסוללות והחומרים הדליקים שבכלי הרכב הממונעים יוצרים פיצוצים עזים ומקשים על פעולות הכיבוי. "הצוותים פועלים בנחישות לבלימת התפשטות האש ולהגנה על המבנים הסמוכים", נמסר מדוברות כבאות והצלה. "מדובר במאבק מורכב נגד להבות עזות במיוחד".
במקביל לדרמה המרכזית בהוד השרון, חזית נוספת נפתחה באזור פתח תקווה, שם פרצה שריפת קוצים בשטח פתוח סמוך לכביש 483 ולתחנת הדלק המקומית. צוותי כיבוי מרשויות האזור הוזעקו למקום ופועלים לבלימת האש, כאשר בעירייה מזהירים מפני עשן כבד ועומסי תנועה חריגים באזור.
כוחות החירום קוראים לציבור להתרחק מאזורי השריפות ולאפשר לצוותי הכיבוי לפעול ביעילות. נכון לשעה זו, לא דווח על נפגעים באף אחד מהאירועים, אך מבצעי הכיבוי צפויים להימשך שעות ארוכות נוספות. עדכונים נוספים בהמשך.
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