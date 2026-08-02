"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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אסון בלב ים: נוסעים קפצו למים | פליק-פלאק של ראש הממשלה בסוגיית הגיוס • צפו
נתניהו משנה כיוון בסוגיית הגיוס | גולדקנופף תוקף בחריפות | טראמפ מבטל את המתקפה על איראן | שרב כבד בחופי הכינרת | גם בעלי החיים בספארי נאבקים בחום | אלימות קשה נגד נהג אוטובוס בירושלים | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)
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כיכר השבת |
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