"הרגשנו את המיטה זזה" | רעידת אדמה במצרים הורגשה גם בישראל

רעידת אדמה בעוצמה 5.2 פקדה הבוקר (שני) את מצרים והורגשה גם באזורים בישראל. כך נמסר מהמכון הסיסמולוגי האירופי-ים תיכוני (EMSC), שציין כי עומק הרעש היה 10 קילומטרים.

תושבים בישראל דיווחו כי רעידת האדמה הורגשה סביבות השעה 03:00 באזורי הדרום והמרכז. בין היתר בבאר יעקב, רחובות וגני תקווה. "הרגשנו את המיטה זזה, הבנו שמדובר ברעידת אדמה, אבל לא היה מדובר ברעידה משמעותית", סיפר דוד תושב רחובות.

בחלק מהמכשירים הניידים התקבלו התראות על רעידת אדמה, לפיהם מוקד הרעש היה במרחק של כ-300 קילומטרים מהארץ. יודגש כי לא מדובר בהתראה רשמית של פיקוד העורף.