כוננות שיא בחצרות הקודש: לקראת השעה 16:00 היום (רביעי), תצא לדרכה מחאת הרכבים הגדולה - מפגן כוח אדיר וחסר תקדים, שישתק את עורקי התחבורה הראשיים במדינה למען עולם התורה.
אלפי בעלי רכבים מכל העדות, החוגים והפלגים, ייצאו בשיירות מאורגנות ומתוזמנות מ-19 מוקדים שונים מקצה הארץ ועד קצה, ויעשו את דרכם בזעקת מלחמה אל עבר בית הכלא הצבאי 'כלא 10'. המפגן הדרמטי, שנועד להרעיד את אמות הסיפים של שלטונות הרשע, יישא את ההכרזה החד משמעית שתהדהד בראש כל חוצות: "עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה!".
המחאה הלוחמנית נערכת לנוכח עליית המדרגה והחרפת רדיפת לומדי התורה, כאשר אברכים ובחורי ישיבות יקרים נעצרים ונחטפים בשל דבקותם המוחלטת בלימוד התורה הקדושה, ומושלכים אל מאחורי סורג ובריח בכלא הצבאי.
הפקודות בקווים הפנימיים של חצרות הקודש
ל'כיכר השבת' נודע כי הקווים הפנימיים הסגורים של חצרות החסידים הגדולות – המשמשים כצינור המידע האותנטי היחיד של הציבור החרדי, בהיותם חסומים לכל קווי הנייעס החיצוניים, נרעשו ביום האחרון עם פקודות והוראות קודש נחרצות להצטרף בהמונים למחאת הרכבים:
בחצר הקודש בעלזא פנו בקריאה נרגשת לכלל החסידים לצאת בשיירות מכל הערים החרדיות ולהכריז בראש כל חוצות כנגד הפגיעה בעולם התורה. בחסידות אף פתחו שלוחה מיוחדת – שלוחה מספר 1 ב'קול בעלזא' – בה יכול כל חסיד להירשם באופן מיידי לשיירות הרכבים.
ההוראה בחצר הקודש בעלזא
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בחצר הקודש ויז'ניץ ציינו בקו הפנימי בנחרצות כי זוהי מטרת הדור: להראות בראש כל חוצות שאין לנו שום דרך מלבד התורה הקדושה. כל בעלי הרכבים בחסידות נדרשו לצאת בצורה מאורגנת ומתוזמנת לכיוון כלא 10. בויז'ניץ גם יצטרפו רבנים בולטים מהחסידות.
ההוראה בחצר הקודש ויז'ניץ
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בחצר הקודש טשערנוביל נרשמה דרמה עם יציאת הכרזה רשמית ויוצאת דופן של המשב"ק של האדמו"ר, הרה"ח ר' זעליג שכטר, שביקש בשמו המפורש של הרבי מכל חסיד שיש ברשותו רכב – חובה עליו להשתתף במחאה.
ההוראה בחצר הקודש טשערנוביל
חדשות חרדים
בקול צאנז ובחצר הקודש נדבורנה קראו לחסידים להצטרף בהמוניהם תחת הכוונתם הברורה של גדולי התורה, ולהכריז כי רק דרך התורה היא זו שתלווה את עם ישראל.
ההוראה בקול צאנז
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ההוראה בחצר הקודש נדבורנה
חדשות חרדים
בחצר הקודש סאדיגורה יצאה ההוראה בשם רבני החסידות להניע את הרכבים ולהצטרף לשיירות.
ההוראה בחצר הקודש סאדיגורה
חדשות חרדים
בכל קווי התוכן הפנימיים פורסמו מספרי טלפון ייעודיים להרשמה מהירה, כדי שהנהגים יקבלו חומרי תעמולה, שלטים, ומפות נסיעה מדויקות אל היעד.
זקן מועצת החכמים של ש"ס: "זה מצוין – זו חובה!"
אלא שהסערה לא נעצרת רק בחצרות החסידים. ל'כיכר השבת' הגיעה הקלטה מקו המידע, שבה נשמע לא אחר מאשר הגאון רבי משה מאיה, זקן חברי מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס, כשהוא יוצא בקריאת קודש נחרצת ולוחמנית בעד המחאה.
הגר"מ מאיה התייחס למפגן הרכבים האדיר, ואמר בקולו: "זה מצוין, זו חובה! אולי בזה נזכה לקיים את חובת המחאה", ושוב הפטיר בנחישות ואמר: "זה מצוין – זה מצוין!".
דברי הגר"מ מאיה על המחאה
חדשות חרדים
אל המערכה מצטרפים עוד ועוד פלגים, קהילות ובני תורה מכל גווני הקשת החרדית, פה אחד ובחזית אחידה. בשעה 16:00 אחה"צ, מדינת ישראל הולכת לגלות שהציבור החרדי לא ישתוק יותר על כבוד התורה, ושערי כלא 10 יזדעזעו מול עוצמת הרכבים והמוני המוחים.
'כיכר השבת' ילווה את מסע שיירות הענק בשידורים חיים ובתיעודים שוטפים לאורך כל הדרך.
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