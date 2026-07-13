שש ספינות עברו את המיצר ביום ראשון לאחר שחודשו התקיפות בין ארה"ב לאיראן והצהרותיו האחרונות של דונלד טראמפ, כך עולה מנתונים שפורסמו ב'רויטרס'.

לפי סוכנות הידיעות, מדובר במספר הנמוך ביותר מאז הוכרזה הפסקת האש והחתימה על מזכר ההבנות.

אחת מהן היא ספינה איראנית גדולה במיוחד המסוגלת לשאת לא פחות מ-2 מיליון חביות נפט, אשר צפוי להימכר בשוק הסיני או הרוסי לאחר חידוש הסנקציות על ידי ארה"ב.

מכלית נוספת שעברה את הורמוז נשאה כחצי מיליון חביות נפט מכווית, לא ברור אם עברה מהצד העומאני או מנתיב השיט שהוכרז על ידי משמרות המהפכה.

פרשנים בארה"ב תמהים מדוע ממשל טראמפ טרם הכריז על השבת המצור והשבתת נתיב השיט נגד הנפט האיראני. למרות הנחת היסוד לפיה ממשל טראמפ אינו מעוניין להעלות את מחיר הנפט בארה"ב, בפועל נוצר מצב בו איראן הכריזה על סגירת המצרים - בעוד הנפט האיראני ממשיך לזרום באופן חופשי.

ההערכה היא כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יעדיף מהלך לפתיחה כפויה של המצרים לכל הספינות באמצעות מתקפות ממוקדות בהורמוז והגנה אקטיבית על ספינות, מאשר הטלת מצור מחודש, מהלך שבהתברר בדיעבד כטעות הגורמת להעלאה משמעותית במחירי הנפט, רגע לפני בחירות האמצע.