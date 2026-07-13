כיכר השבת
למה הוא מחכה?

הנתונים מוכיחים: המהלך שארה"ב עוד לא ביצעה - ויכול לשנות את המשוואה מול איראן

הנפט האיראני ממשיך לזרום במצרי הורמוז, בעוד המפרציות נאבקות להעביר את חביותיהן מבעד למצר הסגור על ידי איראן | ארה"ב שינתה את האסטרטגיה שלה לאחר חידוש התקיפות האחרונות, והחליטה לאפשר משוואה מסוכנת | הצעדים הבאים של ארה"ב - והאפשרות לחידוש המצור המלא (חדשות, בעולם) 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

שש ספינות עברו את המיצר ביום ראשון לאחר שחודשו התקיפות בין ארה"ב ל והצהרותיו האחרונות של , כך עולה מנתונים שפורסמו ב'רויטרס'.

לפי סוכנות הידיעות, מדובר במספר הנמוך ביותר מאז הוכרזה הפסקת האש והחתימה על מזכר ההבנות.

אחת מהן היא ספינה איראנית גדולה במיוחד המסוגלת לשאת לא פחות מ-2 מיליון חביות נפט, אשר צפוי להימכר בשוק הסיני או הרוסי לאחר חידוש הסנקציות על ידי ארה"ב.

מכלית נוספת שעברה את הורמוז נשאה כחצי מיליון חביות נפט מכווית, לא ברור אם עברה מהצד העומאני או מנתיב השיט שהוכרז על ידי משמרות המהפכה.

פרשנים בארה"ב תמהים מדוע ממשל טראמפ טרם הכריז על השבת המצור והשבתת נתיב השיט נגד הנפט האיראני. למרות הנחת היסוד לפיה ממשל טראמפ אינו מעוניין להעלות את מחיר הנפט בארה"ב, בפועל נוצר מצב בו איראן הכריזה על סגירת המצרים - בעוד הנפט האיראני ממשיך לזרום באופן חופשי.

ההערכה היא כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יעדיף מהלך לפתיחה כפויה של המצרים לכל הספינות באמצעות מתקפות ממוקדות בהורמוז והגנה אקטיבית על ספינות, מאשר הטלת מצור מחודש, מהלך שבהתברר בדיעבד כטעות הגורמת להעלאה משמעותית במחירי הנפט, רגע לפני בחירות האמצע.

איראןדונלד טראמפסנקציותמיצר הורמוז

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר