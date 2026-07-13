מחר (שלישי) צפוי לצאת זקן אדמו"רי אירופה, האדמו"ר מפשעווארסק, לימי מנוחה כמידי שנה בחודשי הקיץ, שימשכו עד לראש חודש אלול הבעל"ט.

אלא שבשונה ממנהגו של האדמו"ר מדי שנה בשנה, לצאת לימי הנופש והמנוחה להרי צרפת שם היו שוכרים עבורו החסידים מעון יאה ונאה לתקופת הקיץ, השנה חל שינוי משמעותי במפת המנוחה, זאת בעקבות מצבה הרפואי של הרבנית הצדקנית מחברתו הטהורה של האדמו"ר.

ל'כיכר השבת' נודע כי השנה יעתיק האדמו"ר את מקום הנופש לעיר עסן שבגרמניה. הסיבה לצעד החריג היא שהותה של רעייתו, הרבנית הצדקנית תחי', בבית החולים המקומי בעיר לצורכי רפואה וטיפולים, כשהיא זקוקה לרחמי שמיים מרובים.

בשל כך, החליט האדמו"ר לשהות בדירת נופש מיוחדת שנשכרה עבורו בסמוך ממש לבית החולים, כדי שיוכל לעמוד מקרוב ולשהות בסמוך למיטת חוליה של הרבנית.

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עסקני החסידות והממונים על בית האדמו"ר כבר הכינו מבעוד מועד את הדירה המקומית בגרמניה לכל הצטרכותו של הרבי, על מנת שיוכל להמשיך בסדר יומו ובהנהגות הקודש באותה מתכונת, גם בארץ הרחוקה.

על פי התוכנית, האדמו"ר יצא כאמור מחר לגרמניה, וצפוי לשוב למעון קודשו באנטווערפן שבבלגיה בתחילת חודש אלול, לקראת ימי הרחמים והרצון.