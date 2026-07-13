גל חום חסר תקדים במערב אירופה הוביל ליותר מ-10,000 מקרי מוות עודפים במהלך סוף חודש יוני האחרון, כך עולה מנתונים רשמיים המתפרסמים הבוקר בסוכנות הידיעות 'רויטרס'.

הנתונים הרשמיים, שנאספו מ-27 מדינות ביבשת, מצביעים על זינוק חריג בתמותה בשבוע שבין 22 ל-28 ביוני, אז הגיע גל החום לשיאו וגרם לשיבושים קשים.

"קשה להסביר את התמותה העודפת הגבוהה הזו במשהו מלבד החום הקיצוני", מסר לאסה וסטרגרד, רופא ראשי במכון בדנמרק המארח את רשת מעקב התמותה האירופית. המדענים הדגישו כי לא נרשמו גורמים משמעותיים אחרים באותה העת, דוגמת התפרצויות קורונה, שיכלו להביא לתוצאה זו.

הרוב המוחלט של הקורבנות, מעל 9,000 בני אדם, היו בני 65 ומעלה. מומחי בריאות מסבירים כי חום קיצוני עלול לגרום למכת חום או להחמיר מחלות לב וכלי דם ומחלות נשימה, דבר המציב את האוכלוסייה המבוגרת בסיכון גבוה במיוחד. וסטרגרד הוסיף כי "לרשום עודף כזה בתקופה זו של השנה זה יוצא דופן. זה באמת גבוה".

צרפת ובלגיה היו המדינות היחידות ביבשת שרשמו תמותה עודפת גבוהה מאוד בשבוע המדובר. המכון הלאומי לבריאות הציבור בבלגיה אף דיווח כי שיעור התמותה העודפת במדינה היה הגבוה ביותר שנמדד במהלך גל חום מאז תחילת התיעוד בשנת 2000. ברחבי היבשת הוביל גל החום לשבירת שיאי טמפרטורה, להשבתת בתי ספר ולשיבושים באספקת החשמל.

מדענים קבעו כי גל החום של סוף יוני היה כמעט בלתי אפשרי ללא שינויי האקלים שנגרמו בידי אדם, אשר הופכים את אירועי הקיצון לתכופים ועוצמתיים יותר. מחקר נפרד שפורסם הראה כי באנגליה ובווילס לבדן מתו כ-2,700 בני אדם מסיבות הקשורות לחום, כאשר קרוב למחצית מהמקרים מיוחסים ישירות להתחממות הגלובלית.