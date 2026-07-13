בשעה 12:00 היום (שני) תיפתח מליאת הכנסת למרתון חקיקה חסר תקדים שיימשך חמישה ימים רצופים, עד ליום שישי בבוקר. המליאה תינעל בסיום המרתון, ובכך תסתיים למעשה החקיקה של הקואליציה הנוכחית לקראת פיזור הכנסת המתוכנן.

החוק הראשון שיעלה להצבעה היום יהיה חוק יסוד לימוד תורה בנוסחו המרוכך, כאשר הקואליציה נדרשת להשיג לו רוב של 61 חברי כנסת בשל היותו חוק יסוד. כזכור, חוק יסוד לימוד תורה אושר בוועדת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית לאחר שהוסר ממנו סעיף "מאזני הצדק", והוא נותר עם ההכרה בלימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי.

בהמשך השבוע צפוי לעלות להצבעה חוק המעצרים שיזם יו"ר ש"ס אריה דרעי. בסיעות החרדיות מקווים כי בשילוב שני החוקים יהיה ניתן למנוע מעצר לומדי תורה לחודשים הקרובים עד להקמת ממשלה חדשה.

חוק המעצרים אושר בוועדת החוץ והביטחון ברוב דחוק של שמונה תומכים מול שבעה מתנגדים, והוא קובע הקפאת הליכי מעצר לתקופה של 90 יום.

במקביל לחקיקה החרדית, הקואליציה מבקשת לקדם את חוק התקשורת של השר שלמה קרעי ואת חוק החלשת תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה. אולם בסיעות החרדיות מעמידים דרישה ברורה: החקיקה החרדית תהיה הראשונה בסדר היום, ורק לאחר מכן יעברו החוקים האחרים של הקואליציה.