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"הגיע הזמן לנשום"

"מסיים פרק משמעותי": איש התקשורת בהודעה דרמטית אחרי חמש שנים

יענקל'ה פרידמן מסיים חמש שנים ברדיו קול חי | השדרן והמגיש נפרד מהתחנה והודה למאזינים ולהנהלה (ברנז'ה)

יענקל'ה פרידמן

איש התקשורת יענקל'ה פרידמן הודיע כי הוא פורש מרדיו 'קול חי', לאחר חמש שנים בהם שימש כשדרן ומגיש תוכניות מרכזיות.

"לפעמים הדרך היפה ביותר לומר תודה היא פשוט לדעת מתי להמשיך הלאה", כתב בהודעת הפרישה שלו. "הערב אני מסיים פרק משמעותי מאוד בחיי ונפרד מרדיו קול חי – מקום שהיה עבורי הרבה יותר מתחנת רדיו. זה היה בית".

הוא הוסיף והודה להנהלת התחנה: "תודה לכם, על האמון, על הבמה ועל הזכות להשמיע קול במשך תקופה כל כך ארוכה. תודה מיוחדת לאבי רוזן, שראה בי משהו עוד לפני שאני ראיתי בעצמי, פתח לי את הדלת והיה הראשון שהפקיד בידי את המיקרופון".

"ומעל הכול – תודה לכם, המאזינים. הייתם הרבה יותר מקהל. הייתם שותפים אמיתיים למסע, לערבים, לשיחות ולרגעים שהפכו את "מדברים עם יענקלה" למה שהיא".

"והכי חשוב, תודה לבורא יתברך על הכל. עכשיו הגיע הזמן לנשום, לקחת חופשה קצרה, ולהמשיך, בעזרת ה', אל האתגרים הבאים", סיכם.

רדיו קול חיפרישהשידורהודעהיענקל'ה פרידמן

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