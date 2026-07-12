צפו בגלריה מגאב"ד מאקאווא ועד מקלב: כולם נהרו לבר המצווה לבנו של נציג 'דגל התורה' קהל רב נטל חלק בשמחת בר המצווה לבנו של נציג 'דגל התורה' בקריית אתא ר' אלקנה ויסנשטרן | בשמחה השתתפו האדמו"ר ממאקאווא. הרה"ג ר' אברהם שמעון ליפשיץ, רב הקהילה החרדית בקריית אתא. ראש העיר קריית אתא מר יעקב פרץ. ח"כ אורי מקלב. ועוד רבנים ואישי ציבור רבים מכל רחבי הארץ, שבאו להוקיר את הרב ויסנשטרן על פועלו המסור למען הציבור (ברנז'ה)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | כ"ז בתמוז | 12.07.26