מגאב"ד מאקאווא ועד מקלב: כולם נהרו לבר המצווה לבנו של נציג 'דגל התורה'
קהל רב נטל חלק בשמחת בר המצווה לבנו של נציג 'דגל התורה' בקריית אתא ר' אלקנה ויסנשטרן | בשמחה השתתפו האדמו"ר ממאקאווא. הרה"ג ר' אברהם שמעון ליפשיץ, רב הקהילה החרדית בקריית אתא. ראש העיר קריית אתא מר יעקב פרץ. ח"כ אורי מקלב. ועוד רבנים ואישי ציבור רבים מכל רחבי הארץ, שבאו להוקיר את הרב ויסנשטרן על פועלו המסור למען הציבור (ברנז'ה)
קהל רב נטל חלק בשמחת בר המצווה לבנו של נציג 'דגל התורה' בקריית אתא ר' אלקנה ויסנשטרן | בשמחה השתתפו האדמו"ר ממאקאווא. הרה"ג ר' אברהם שמעון ליפשיץ, רב הקהילה החרדית בקריית אתא. ראש העיר קריית אתא מר יעקב פרץ. ח"כ אורי מקלב. ועוד רבנים ואישי ציבור רבים מכל רחבי הארץ, שבאו להוקיר את הרב ויסנשטרן על פועלו המסור למען הציבור (ברנז'ה)
החזנות של מקלב | הצצה ל"פרויקט 0" | פרשן הימין והפרשן החרדי נצפו יחד | המשב"ק שנתפס עם אדמו"ר אחר | תמונת האדמו"ר שעוררה התרגשות מיותרת | האדמו"ר שעלה להשתקע בישראל וסחב הכל לבד | הברכה של חבר המועצת להדר מוכתר | קולגהפט בשיחה חשובה | עמית חדד בחתונה החרדית | הצלם שהוריד 11 קילו ממשקלו ורץ | יוצר התוכן עם האריות | אריק דביר חגג בר מצווה | שרולי גרין בהקלטות אצל יואלי דיקמן | יומולדת בהפתעה לפיני איינהורן | מידד טסה חוגג 9 שנות נישואין | גפני וקרעי מתפללים יחד | ההופעה המשעשעת של גולדקנופף | כל המי ומי בניחום אצל רמי לוי | הח"כ שנוסע על קורקינט | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)
מבית חילוני, דרך עשור של חיפוש רוחני בבודהיזם ועד לחברותא קבועה בכתבי הרב קוק | כוכב הרשת עומרי פלד, שמלמד תורה ברשת, מתארח בתוכנית "השם אחד" ומספר ליוסי עבדו על הרגע המדויק שבו הרגיש צריבה, גל התשובה שמשנה את פני המדינה, הניסים הגלויים שלו כחייל, והדבר האחד שאנשים באמת רוצים לשמוע | "הגיע הזמן להפסיק עם השטויות" | צפו (השם אחד)
ראש הממשלה בנימין נתניהו סיפר בראיון בפודקאסט "המוג׳ו של בן בן ברוך" על המפגש שלו עם הרבי מליובאוויטש לפני כ-42 שנה | ביבי מספר על הפעם הראשונה שהגיע אל הרבי בערב שמחת תורה, בעצת חברו שחזר בתשובה והפך לחסיד חב"ד | "בדחילו ורחימו ניגשתי אליו", תיאר נתניהו | צפו בקטע המלא (ברנז'ה)
בטקס מרגש הושלמה כתיבת ספר תורה מהודר שנתרם לזכותו של האוליגרך והנדבן איגור קולומויסקי ("איגור בן זויה"), בתפילה "ליציאתו מן המיצר" | ספר התורה החדש הועבר למרחק של כ-600 קילומטרים, עבור קהילת היהודים ומאות משפחות הפליטים בעיר ויניצה בראשות שליח חב"ד הרב שאול הורביץ, שסבלה במשך שנים ממחסור בספרי תורה (יהדות, בעולם)
הרשות השנייה הטילה קנס כספי משמעותי על ערוץ 14 בבעלות יצחק מירילשוילי, לאחר שהנהלת הערוץ סירבה בעקביות להעביר נתוני הכנסות לשנת 2025. במכתב חריף הודגש כי מדובר בהתעלמות בוטה מהנחיות ודרישות הרשות השנייה (עיתונות)
הכתב הפוליטי שעורר דרמה | ההילולא שלא תועדה | הח"כ החרדי והבלורית מההשתלה | השיחה החשאית בין הראש"ל ורבה של בני ברק | חול המועד של הנגיד | שלום בנתיבות אחרי נתק של שנים | המיליונר שמחפש ברכה | יואלי לנדאו בחברותא | שוקי סלומון מתברך | המוזיקאים שהקפיצו בחתונת נכד האדמו"ר | מוטי ויזל חגג בר מצווה | ישי לפידות מתפלל ברכבת | הביצוע המרגש של מוטי שטיינמץ בחופת הנגיד שהתחתן בשנית | הביצוע של אוהד מושקוביץ | שולי רנד במופע פרטי | הדואט הבא של מידד טסה | ההקדשה לדרעי | האירוע שהחזיר את גפני שנים אחורה | הפרויקטור מפגין כישורי שירה | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)
כשם שנכנס לברית": בירושלים התקיימה אתמול (רביעי), שמחת הברית לבנו בכורו של הקלידן צביקי לוין • בשמחה השתתפו בכירי תעשיית המוזיקה החסידית לצד אישי ציבור בכירים • בחייקה כובד בעל המנגן ר' אהרלה סמט, מגדולי ידידיו של אבי הבן (ברנז'ה)
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