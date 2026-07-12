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מגאב"ד מאקאווא ועד מקלב: כולם נהרו לבר המצווה לבנו של נציג 'דגל התורה'

קהל רב נטל חלק בשמחת בר המצווה לבנו של נציג 'דגל התורה' בקריית אתא ר' אלקנה ויסנשטרן | בשמחה השתתפו האדמו"ר ממאקאווא. הרה"ג ר' אברהם שמעון ליפשיץ, רב הקהילה החרדית בקריית אתא. ראש העיר קריית אתא מר יעקב פרץ. ח"כ אורי מקלב. ועוד רבנים ואישי ציבור רבים מכל רחבי הארץ, שבאו להוקיר את הרב ויסנשטרן על פועלו המסור למען הציבור (ברנז'ה)

2תגובות
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)
שמחת בר המצווה לבנו של אלקנה ויסנשטרן (צילום: שמואל שנקר)

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דגל התורהאורי מקלבקריית אתאאלקנה ויסנשטרןאדמו"ר ממאקאווא

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2
איש יקר ואהוב אלקנה ויסנשטרן שמוסר עצמו למען הציבור כולו מאחלים לך שיהיה לך המון מזל טוב ורק נחת ושמחה אמן
בדוייי
1
הרבה מזל טוב ונחת מבר המצווה.
נפתלי ברגר

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